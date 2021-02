Recordinternational John-John Dohmen speelt zaterdag tegen Spanje mogelijk zijn vierhonderdste interland

HockeyNa een intensieve stage van meer dan twee weken op Gran Canaria spelen de Red Lions vrijdag (11 uur) en zaterdag (13 uur) hun twaalfde en dertiende wedstrijd in het kader van de Pro League in en tegen Spanje. Voor recordinternational John-John Dohmen kan het in Valencia een speciale tweedaagse worden. Als hij twee keer geselecteerd wordt, dan speelt hij zaterdag zijn 400ste interland.

Op 26 juni 2018 werd John-John Dohmen recordinternational van de Red Lions. In een wedstrijd om de Champions Trophy in Breda tegen Argentinië veroverde hij zijn 359ste cap en brak daarmee het record van huidig bondsvoorzitter Marc Coudron. Hockeyen bij de nationale ploeg deden Dohmen en Coudron net niet samen. Coudron beëindigde zijn internationale carrière in maart 2004 na het mislopen van de Olympische Spelen in Athene. Enkele maanden later begon het avontuur voor de toen 16-jarige Dohmen. “Ik werd in oktober 2004 uitgenodigd voor twee testwedstrijden tegen Italië”, blikt Dohmen terug. “Ik herinner me niet meer of ik toen goed speelde, maar ik weet wel dat we de wedstrijden met 4-5 en 0-9 wonnen en dat ik het mooie Rome een beetje kon ontdekken.”

Een goede zestien jaar later is Dohmen (33) nog steeds van de partij bij de Red Lions. Momenteel telt hij 398 caps. “Afwachten of interland nummer 400 reeds voor zaterdag is”, lacht Dohmen. “Onze bondscoach zal in de twee Pro League-matchen tegen Spanje immers iedereen aan het werk willen zien. We zullen het pas op het laatste moment weten.”

Volledig scherm © Photo News

John-John Dohmen, die straks voor de vierde keer de Olympische Spelen kan beleven, maakte dus op de eerste rij de gigantische evolutie van onze hockeymannen mee. Zijn pechmoment beleefde hij tijdens het WK 2018 in India. Dohmen moest op televisie volgen hoe zijn teamgenoten de wereldtitel vierden na winst in finale tegen Nederland. Met een longontsteking was Dohmen genoodzaakt het toernooi na twee wedstrijden te verlaten. “Ik ben fier dat ik met die zware longontsteking nog twee matchen kon spelen”, zegt Dohmen. “Ik wist niet juist wat er aan de hand was, maar ik voelde wel dat het erg was. Toch heb ik enorm van die wereldtitel genoten. Ik heb me gans mijn carrière voor dit team ingezet. Een WK win je niet alleen op de dag van de finale, maar ook tijdens de vele trainingsuren.”

Na een uiterst geslaagde stage in Las Palmas op Gran Canaria trokken de Red Lions begin deze week naar Valencia, waar de twee Pro League-matchen tegen Spanje afgewerkt worden. “De stage deed ons goed, in deze moeilijke tijden hadden we dit als groep nodig”, aldus Dohmen. “Met heel veel fitness- en hockeysessies werd het een fysiek zware veertiendaagse. Deze stage betekende de start van onze voorbereiding op de Olympische Spelen. Met het oog op de Spelen hielden we enkele interessante meetings.”

Volledig scherm © BELGA

De Red Lions speelden reeds elf wedstrijden in deze tweede editie van de Pro League en met 26 punten op 33 staan ze in het klassement ruim aan de leiding. “We willen het maximum van de punten behalen tegen Spanje”, zegt Dohmen. “Als dat lukt winnen we zo goed als zeker de Pro League. We beseffen dat Spanje ons op tactisch en individueel vlak wel in de problemen kan brengen.”

Voor onze hockeymannen zijn dit de laatste uitwedstrijden in de Pro League. Er staan enkel nog thuismatchen tegen Argentinië (22 en 23 mei) en Nederland (30 mei) op de affiche.

Worden de Spelen in Tokio de afsluiter van de indrukwekkende carrière van John-John Dohmen ? “Dat weet ik op dit moment nog niet, ik focus me alleen op de Spelen”, besluit Dohmen. “Ik weet wel dat ik later op het hoogste niveau wil coachen.” Op dit moment coacht Dohmen reeds de vrouwenploeg van Orée in tweede nationale.

Volledig scherm © BELGA