Van maandag 8 tot en met woensdag 17 februari nemen 668 talenten uit alle hoeken ter wereld deel aan de PDC Qschool - ofwel de PDC Qualifying School. De inzet is groot, want er vallen PDC Tourkaarten te verdienen. Met dat in de achterzak behoort een darter tot de top 128 van de wereld en mag hij of zij twee jaar lang aantreden op de belangrijkste en grootste toernooien. Oog in oog dus met wereldkampioen Gerwyn Price. Of onze Belgische nummer één Dimitri Van den Bergh. “Je moet de Qschool zien als een springplank naar het profbestaan”, duidt Van den Bergh de waarde. “Zonder een Tourkaart heb je maar weinig kans op een groot evenement. Maar eens dat befaamde ticket in het bezit, kan een darter het opnemen tegen de absolute top. Dat betekent: zich écht tonen, zich ontwikkelen, leren met druk omgaan en vooral matchen op een hoog niveau spelen. Het bepaalt alles.”

Quote Met 20 landgeno­ten is er een recordin­schrij­ving aan Belgen. En als ik hun namen bekijk... ze maken één voor één kans om een PDC-kaart mee naar huis te nemen Dimitri Van den Bergh

‘Dancing Dimi’ - die zelf in 2014 “als broekventje” deelnam, toen geen Tourkaart kon winnen en uiteindelijk via een andere weg de dartswereld bestormde - kijkt elk jaar met argusogen naar de Qschool. Maar dit keer nog nét dat tikkeltje meer. “Want er is met 20 landgenoten een recordinschrijving aan Belgen. En als ik hun namen bekijk... ze maken één voor één kans om een PDC-kaart mee naar huis te nemen. Het zijn allemaal spelers die de sport al even beoefenen, wéten wat darts inhoudt en al een gans jaar toeleven naar dit moment. Bovendien zullen ze extra motivatie halen uit de stijgende populariteit in ons land - te danken aan de live-uitzendingen op VTM.”

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh. © Photo News

Stevige week

Onze Belgen verzamelen met de rest van Europa - behalve darters uit het Verenigd Koninkrijk, zij komen samen in Milton Keynes - in het Duitse Niedernhausen. Spelers uit andere continenten mogen kiezen bij welke versie ze zich aanmelden. In een omgeving waar de strikste coronamaatregelen heersen, moet eerst de ‘first stage’ worden overwonnen. In die eerste ronde worden gedurende zes dagen lang voortdurend onderlinge duels gespeeld. De dagwinnaars en een select groepje van spelers die over alle dagen heen de hoogste totaalscore laten noteren, stoten door naar de finale. In die eindstrijd worden er uiteindelijk elf Tour-kaarten verdeeld (in Milton Keynes zijn er achttien Tour-kaarten te winnen, red.). Een stevige tiendaagse, dus heeft Van den Bergh een belangrijke boodschap voor de Belgen.

“Ze moeten weten dat ik achter hen sta. Ze wachten en hopen al zo lang op een kans, dít is hun moment. Ik wens hen ongelofelijk veel succes. Hopelijk doen ze het fantastisch.” Het nummer tien uit de wereld heeft ook nog enkele tips. “Vrees niet, geloof in jezelf en wees goed voorbereid. Hard werk zal altijd beloond worden. Nog enkele Belgen naast Kim (Huybrechts, red.), Mike (de Decker, red.) en mezelf op het allerhoogste niveau, hoe geweldig zou dat niet zijn? C’mon, ik geloof écht in jullie!”

