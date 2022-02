RECONSTRUCTIE. Na Wauters en Meesseman trekt ook Allemand naar Chicago Sky: hoe de fine fleur van het Belgische vrouwenbasket in de Windy City belandde

Meer sport Vier dagen na Abu Dhabi golft Thomas Pieters alweer in Dubai, maar: “Zege had grote impact, ik ben even gecrasht”

Eerlijk is eerlijk: de kans dat Thomas Pieters zondag de Dubai Desert Classic op z’n naam schrijft, is miniem. Niet alleen omdat het uitzonderlijk is dat een golfer ‘back to back’ toernooien wint, maar ook omdat de Antwerpenaar emotioneel en fysiek nog aan het bekomen is van de strafste zege uit z’n carrière.

27 januari