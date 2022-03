RECONSTRUCTIE. “Hoe kon jij vechten met één oog? En met al dat bloed?”: waarom kamp tussen Ben Saddik en Verhoeven ‘gevecht van het jaar’ was

Meer sportEen kleine vier maanden geleden stond kickbokser Jamal Ben Saddik op een zucht van de wereldtitel bij de zwaargewichten. In de tweede ronde van zijn titelgevecht vloerde de Marokkaanse Belg wereldkampioen Rico Verhoeven ei zo na met een rake rechtse. ‘The King of Kickboxing’ wankelde, viel, kwam terug en overwon. Naar het voorbeeld van... Ben Saddik, die zaterdagavond opnieuw in actie komt. Een reconstructie van het bloederige ‘gevecht van het jaar’.

23 oktober 2021. GelreDome, Arnhem.

Dat Jamal Ben Saddik die dag überhaupt in de ring kan stappen, is straf. Het jaar 2021 verloopt tot dan immers ellendig voor de Antwerpenaar. Bijna in een rolstoel door een ongeluk bij het gewichtheffen, voor de derde keer kanker, anderhalve maand in de cel en depressief. De reus van 2m05 maakt het allemaal mee.

De kamp om de wereldtitel komt op een goed moment. De ‘Goliath van Borgerhout’ ziet ze als dé kans om alle miserie achter zich te laten.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de kamp:

Weet: Ben Saddik-Verhoeven is niet zomaar een gevecht. De geschiedenis tussen de zwaargewichten begint al zo’n tien jaar geleden. Ben Saddik maakt op 6 maart 2011 zijn professioneel debuut tegen de Nederlander. Verhoeven heeft op dat moment al zo’n dertig kickboksgevechten achter de rug, maar de Marokkaanse Belg slaat hem al in ronde 2 knock-out.

Het begin van een mooie carrière, maar vooral van een vurige rivaliteit die vijf jaar geleden haar kookpunt bereikt. In aanloop naar een wereldtitelkamp mikt Ben Saddik na de staredown een fluim in het gezicht van Verhoeven. De poppen gaan aan het dansen. “Er is niks zo smerig en respectloos als spuwen naar een tegenstander”, zegt de Nederlandse kleerkast achteraf.

Ook in aanloop naar de kamp van vorig jaar wordt het spuwfilmpje gretig opgerakeld. “Dat was een momentopname en daar heb ik me voor geëxcuseerd”, komt Ben Saddik er in een uigebreid interview op terug. “Dat ik tegen Rico vecht, is leuk voor het publiek door ons verleden. Maar mij maakt het eigenlijk niet uit wie de tegenstander is. Ik ga enkel op de wereldtitel af. Ik verplicht mezelf om die ‘belt’ te pakken.”

Volledig scherm Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in 2017 tijdens hun staredown. © ANP

Enorme wonde

En wat scheelt het. Ei zo na mag onze landgenoot Rico’s kampioensriem rond zijn middel binden. In ronde 1 dwingt hij Verhoeven al een eerste keer op de knieën na een paar forse uithalen op korte tijd. Daarna schakelt onze landgenoot nóg een versnelling hoger.

In de tweede ronde takelt Ben Saddik met een rake rechtse het gezicht van de wereldkampioen zwaar toe - de snee onder z'n oog is enorm. “Vanaf dat moment wist ik dat ik serieus gas moest geven, voordat de dokter eventueel het gevecht zou staken”, zegt Verhoeven achteraf. Dat weet Ben Saddik ook. Hij ruikt, letterlijk en figuurlijk, bloed en zoekt naar de finish, maar verspilt daarmee dure krachten.

Rico’s oog zwelt ondertussen seconde na seconde feller op. De scheidsrechter legt de kamp meermaals stil om het bebloede gezicht te laten verzorgen. Ben Saddik lijkt op weg naar de wereldtitel. Het lijkt een kwestie van tijd voor de scheidsrechter de kamp zal afblazen.

Maar ‘The King of Kickboxing’ toont zich weerbaar, enorm strijdlustig. Verhoeven neemt het gevecht in handen en domineert de derde ronde, de brandstoftank van Ben Saddik raakt leeg. Pompen of verzuipen.

Het wordt dat laatste. Een technische knock-out in de vierde ronde maakt een einde aan de titanenstrijd. Opnieuw net niet, al is van wrok dit keer geen sprake.

Er kan zelfs een knuffel vanaf tussen beide reuzen.

Volledig scherm De snee onder het linkeroog van Verhoeven was enorm. © ANP

Ben Saddik toont zich groot in het verlies en biedt nog eens uitgebreid zijn excuses aan voor het spuwincident van 2017. “Dank je, Rico, dat je me deze kans hebt gegeven. Dit is een kamp voor de geschiedenis. Je bent een krijger en ik hoop dat we het slechte bloed tussen ons kunnen begraven. Al deze levenslessen hebben van mij een beter mens gemaakt.”

Verhoeven aanvaardt de excuses. “Jamal is een kampioen. We hebben het beste in elkaar naar boven gehaald en zo voor een legendarische kamp kunnen zorgen.” De Nederlander denkt nog dagelijks terug aan de clash, wanneer hij in de spiegel kijkt. Onder zijn linkeroog valt nog altijd het litteken op.

Quote Het was geweldig om te horen dat iedereen weggebla­zen was door het gevecht. Rico Verhoeven

Verhoeven kijkt zelf met gemengde gevoelens terug. “Het is moeilijk om tevreden te zijn, omdat mijn coach en ik naar alle details kijken. Het was geweldig om te horen dat iedereen weggeblazen was door het gevecht. ‘Hoe heb je met één oog gevochten? En met dat bloed overal’, vroeg iemand me na de kamp. Dus ja, het gevecht was van een ander level.”

Dat is niet overdreven. Glory, organisator achter heel wat kickboksevents, roept de titanenstrijd eind december uit tot hun ‘gevecht van het jaar’. Of hoe Ben Saddik de rug helemaal rechtte na een loodzwaar 2021.

Zaterdagavond timmert hij in Hasselt, bij Glory 80, weer aan zijn weg naar de top én een nieuwe kans op de wereldtitel.

De eerste opdracht: de Nederlander Levi Rigters uit de weg ruimen.

GLORY 80 markeert de eerste terugkeer van GLORY naar België sinds GLORY 39 Brussel in 2017. GLORY 80 is exclusief beschikbaar via pay-per-view. Op GLORYfights.com kunnen fans hun PPV-ticket kopen en streamen.

