Reacties na titelfinales: “Beter doen dan dit seizoen wordt moeilijk”

Meteen na het laatste punt van matchwinnaar Tammearu barstte het feest los in de Tomabelhal. “Het is mijn 9de titel”, straalde kapitein Matthijs Verhanneman. “De dubbele cijfers wenken en ik ga er dan ook resoluut voor. Een Europese finale winnen staat ook nog op mijn lijstje”, voegt hij er met een knipoog aan toe. Roeselare kende een droomjaar met de dubbel en een Europese finale die het nipt verloor van Modena. “Het wordt moeilijk om nog beter te doen”, beseft hij. “Zeker omdat er ook een paar sterkhouders vertrekken. Kukartsev speelde een heel seizoen de pannen van het dak, Tammearu moest zelden onder doen. De Est maakte vandaag tegen Maaseik ook weer het verschil. Hij heeft zijn klasse nog maar eens bewezen. Ik maak me toch niet al teveel zorgen over zijn vertrek aangezien we met Seppe Rotty al een waardige opvolger in de rangen hebben. Wat een blok graniet, wat een talent! Dat kan niet mislopen. Voor de opposite is het nog even wachten. Aan de sportieve cel om voor die positie ook weer de gouden transfer te realiseren. Elke titel blijft toch genieten. En ja, ik zal hem ook goed vieren. Al worden de feestjes met de jaren iets minder stevig.”

Pablo Kukartsev: “Dankzij spelers rond mij”

Ook Pablo Kukartsev straalde met de kampioenenschaal in de handen. Zou Roeselare ook kampioen geworden zijn zonder het Argentijnse goudhaantje? “Ach, we hebben het als ploeg gedaan”, minimaliseerde de opposite zijn rol. “We hebben ons als team gefocust en voorbereid op deze titelmatchen. Een pluim dus voor iedereen. Zelfs onze schitterende fans hebben hun aandeel in deze triomf. Ja, dit is ongetwijfeld mijn beste seizoen uit mijn loopbaan en dat is dankzij de spelers rond mij die me lieten groeien. Ook de trainer gaf me vertrouwen en met Stijn D’Hulst had ik een droomsetter in de ploeg.” Hoe stevig zal de Argentijn vieren? “Ik zal zeker iets drinken maar alles zal met mate gebeuren. Ik sta immers voor een extreem drukke zomer met de nationale ploeg.” Kukartsev verkast volgend seizoen naar Tourcoing, een Franse middenmoter. “Tuurlijk zal ik alles hier missen maar in Frankrijk ligt het algemene niveau toch iets hoger en bovendien zal ik er in die competitie verschillende landgenoten terugzien.”

Ferre Reggers: “Ik verlaat Maaseik toch met goed gevoel”

In het verliezende kamp kon rookie van het jaar Ferre Reggers zich neerleggen bij de situatie. “Die gasten van Roeselare zijn gewoon niet normaal goed. Ze hebben een zot sterk seizoen gespeeld. Wij geloofden nog in onze kansen, dat zag je ook in de eerste set maar helaas hervielen we te vlug in onze klassieke fouten. Eigenlijk was dat een beetje het verhaal van het hele seizoen. In de laatste set hebben we iets geprobeerd maar dat pakte niet goed uit. Jammer dat de titelfinales moesten eindigen met zwaar setverlies. Reggers verlaat Maaseik na twee seizoenen zonder prijs. “Je weet dat Roeselare een te duchten concurrent is en dat het dus moeilijk wordt. Ik vertrek desondanks met een goed gevoel naar mijn nieuwe werkgever in Italië. Ik ben zo dankbaar voor de kans die ik er krijg”, aldus Reggers die midden het interview nog een dikke knuffel en wat emotionele woorden kreeg van trainer Bertini. “Hij heeft me de raad gegeven om hard te blijven werken. Hij gelooft in mijn capaciteiten en daarom liet hij me ook zo vaak spelen. Bertini heeft van mij een meer mature speler gemaakt”, zegt Reggers die weldra ook weer aansluit bij de Red Dragons. “Al heb ik eerst toch wat rust nodig want ik ben stilaan over mijn limieten aan het gaan na een zwaar seizoen.”

Martin Perin: “Gezondheid belangrijker dan kampioen spelen”

Libero Martin Perin van Maaseik kon de titelnederlaag ook relativeren. Perin werd in de voorbereiding van dit seizoen nog gereanimeerd op het parket na een hartstilstand. “Ik kom van ver terug en ben blij dat ik me na een moeilijke periode toch weer in de basis kon knokken. Verliezen hoort bij topsport. De titel verliezen is een jammerlijke zaak en ik had het liever anders gezien maar ik besef meer dan ooit dat een goede gezondheid op de eerste plaats komt”, eindigt de beloftevolle libero.

Ferre Reggers, het toptalent van België.

Martin Perin (in het groen) revalideerde begin dit seizoen nog van een hartstilstand maar speelde nadien toch nog een sterk seizoen

Pablo Kukartsev triomfeert met de kampioenenmedaille.