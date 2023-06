REACTIES. Emma Meesseman: “Deze Europese titel voelt geweldig aan”

Emma Meesseman: “No way dat ik hiervan durfde dromen, maar het is gebeurd”

Veel vreugdetranen bij de Belgian Cats na de triomf: de ontlading was begrijpelijk groot na een thriller met een happy end. “Het moment was er om te dromen”, zei sterspeelster Emma Meesseman: “Maar of ik dit durfde dromen? No way. Maar het is gebeurd.”

Meesseman zag zich met haar fraaie statistieken bekroond met de titel van MVP op het EK. Ook in de finale haalde ze weer fraaie scores die haar belang voor de ploeg in de verf zetten. Al gaf ze toe dat ze na een nerveuze start van België niet echt mee geloofde in een goede afloop: “Op een bepaald moment was ik wanhopig. Het kwam er niet uit, misschien hadden we wat schrik voor het grote moment. Maar dan op het juiste moment lukte het toch.”

