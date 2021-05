Rani Rosius verbetert PR op 100m en is nu alleen tweede snelste Belgische ooit

Meer sport LeBron James toont Lakers de weg naar de play-offs

20 mei De LA Lakers hebben zich woensdag via het Play-in-toernooi in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) geplaatst voor de play-offs, na een zege tegen de Golden State Warriors (103-100). LeBron James trok de titelverdediger in het slot over de streep.