Rani Rosius snelt op de 100 meter naar zilver op het EK voor U23

De wind blies vrijdag stevig in het nadeel met 1,3 meter per seconde, en dus waren toptijden uitgesloten. Rosius slaagde er toch in om haar persoonlijk record tot op exact een tiende te benaderen, en dat leverde haar de zilveren plek op. Alleen de Duitse Lilly Kaden was sneller met 11.36. Het brons ging in 11.44 naar de Britse topfavoriete Kristal Awuah.