Rani Rosius opent sterk in Gent en komt in de buurt van persoonlijk record en EK-limiet

Haar snelste tijd van de namiddag liep Rosius in de reeksen. Met 7.33 lukte ze de tweede chrono uit haar carrière. In de finale kwam ze nog tot 7.38. "Dit is leuk om mee te starten", reageerde Rosius na afloop. Ze opende haar seizoen de volle twee tienden sneller dan in 2020. "Ik had niet verwacht dat het vandaag al zo snel zou gaan. Alleen mijn start was niet goed, terwijl ik daar nochtans hard op gewerkt heb. Op training loopt het al goed, maar vandaag vertrok ik niet zoals het zou moeten. Mijn versnelling en de rest van de wedstrijd waren wel goed.”