Rani Rosius met snelste tijd naar finale 100 meter op EK atletiek U23

Het persoonlijk record van Rosius bedraagt 11.33. De finale staat vrijdag om 19u47 Belgische tijd geprogrammeerd. Op de 1.500 meter kenden de Belgen wisselend succes. Ruben Verheyden finishte als vierde in zijn reeks in 3:44.95 en was de enige die wist door te stoten naar de finale. Thomas Vanoppen streed nog dapper nadat hij tegen de grond ging en eindigde als zevende in zijn reeks in 3:45.91. Hij was uitgeschakeld, maar vijf uur na zijn koers besliste de jury alsnog om hem op te vissen voor de finale omdat hij een stevige duw kreeg van een Ierse concurrent. Louis Vandermessen besloot zijn reeks als vijfde in 3:46.47 en is net als Vanoppen uitgeschakeld.