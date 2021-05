Rani Rosius loopt persoonlijk record op de 200 meter in Oordegem

Meer sport Joshua en Fury boksen in augustus in Saoedi-Ara­bië om wereldti­tels: “Ze willen er iets héél speciaals creëren dat de wereld gaat verbazen”

13 mei De Britse boksers Anthony Joshua en Tyson Fury maken op 14 augustus in Saoedi-Arabië uit wie zich het beste zwaargewicht van de wereld mag noemen. In de ‘Battle of Britain’ staan alle wereldtitels in de meest aansprekende gewichtsklasse op het spel. Joshua is de wereldkampioen van de IBF, WBO en WBA, de controversiële Fury heeft de kampioensgordel van de WBC in zijn bezit.