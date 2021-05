Rani Rosius is baas op 200 meter, maar blijft op 100 meter op vierde plaats steken

AtletiekRani Rosius heeft maandag op de T-meeting in het Nederlandse Tilburg de 200 meter gewonnen in 23.83. Op de 100 meter bleef de 21-jarige Limburgse spurtbelofte steken op een vierde plaats in 11.70.

De weersomstandigheden waren met regen en frisse temperaturen allesbehalve goed in Tilburg. Bij een tegenwind van 0.6 meter per seconde won Rosius maandag de 200 meter in 23.83, haar tweede chrono ooit. Haar persoonlijk record bedraagt 23.69. Op de 100 meter was Rosius in de reeksen de snelste in 11.68. In de finale was het vat af en moest ze vrede nemen met een vierde plaats in 11.70.

“Er zat helemaal niks meer in”, zei een vermoeide Rosius na de finale van de 100 meter. Over haar eerste twee wedstrijden van de dag was ze wel te spreken. “Die 200 meter was echt goed in die omstandigheden. Ik durf nu eindelijk door te lopen. Vroeger had ik altijd schrik om stil te vallen in het laatste stuk van een 200 meter, maar nu hebben we hard op langere stroken gewerkt en gaat het beter.”

Rosius kwam maandag ook nog even terug op haar nieuw persoonlijk record van 11.33 op de 100 meter van afgelopen vrijdag in Dessau. “Echt super”, zei ze daarover. “Ik hoop om er nog iets af te pitsen, maar dat zal niet veel zijn dit seizoen. Ik mag nu al tevreden zijn met wat ik bereikt heb en het seizoen is nog maar net bezig.”

