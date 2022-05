Racing verovert eerste hockeytitel sinds 1941

HockeyHet is de Brusselse traditieclub Racing gelukt: na 81 jaar mogen de hockeymannen zich opnieuw landskampioen noemen. Na twee stevige duels werd in de ION Hockey Finals de maat genomen van Gantoise. De Oost-Vlaamse club mocht bij de vrouwen wel vieren.

Zaterdag nam Gantoise in het eerste duel veruit de beste start tegen Racing. Het team van coach Pascal Kina ging met een 2-0-voorsprong rusten: de Nederlander Pepijn Scheen scoorde twee keer op strafbal. Na de pauze kwam Racing dankzij twee Red Lions echter langszij. Eerst scoorde Cédric Charlier, vervolgens Tanguys Cosyns.

Zondag was dus alles te herdoen en opnieuw nam Gantoise de betere start. Arthur de Borrekens zette zijn team in minuut achttien op voorsprong. Het ervaren Racing knokte zich echter opnieuw in de wedstrijd. Het was de Brusselse topscorer Tanguy Cosyns die zijn duivels ontbond. Net voor de pauze zorgde hij met een deviatie voor de gelijkmaker en in het derde kwart bracht hij zijn team in dezelfde minuut – eerst na een strafcorner, vervolgens met een strafbal - zelfs op een 3-1-voorsprong. Gantoise moést nu komen en opnieuw de Borrekens bracht, na knap voorbereidend werk van Antoine Kina, twaalf minuten voor het eindsignaal opnieuw spanning in de wedstrijd (3-2). In een prangende slotfase drong Gantoise nog aan, maar scoren lukte niet meer. Voor het eerst sedert 1941 mocht Racing de landstitel vieren. Victor Wegnez, Cédric Charlier, Tanguy Cosyns, Augustin Meurmans en teamgenoten gingen volledig uit de bol.

“We hebben deze titelstrijd zaterdag gewonnen toen we terugkwamen van een 2-0-achterstand”, aldus de Zuid-Afrikaanse coach van Racing én T2 van de Red Lions Craig Fulton. “We speelden zaterdag niet goed, maar het was wel knap hoe we ons terug in die match knokten. We wisten dat we veel beter konden en dat lieten we een dag later zien. Het werd een gans andere wedstrijd. Zaterdag keepte Jeremy Gucassoff voor ons fantastisch, zondag kreeg hij veel minder werk op te knappen.”

Over de twee wedstrijden scoorde Tanguy Cosyns vier keer voor Racing. “Een uitblinker ga ik er niet uitpikken, dit is de verdienste van een gans team”, zegt Fulton, die zijn tweede seizoen bij de Brusselse club achter de rug heeft. “We beschikken over de ideale mix van ervaring en jong talent.”

Voor twee spelers is de titel van Racing wel heel speciaal. Ex-Red Lions Jérôme Truyens (34) en keeper Jeremy Gucassoff (33) kenden nooit een andere club. “Als T1 van Ierland hielp ik dat land aan een ticket voor de Olympische Spelen in 2016, nu help ik die twee fantastische spelers aan een felbegeerde landstitel. Daar ben ik wel trots op”, besluit Fulton.

Ontgoocheling uiteraard bij de mannen van Gantoise, maar de Oost-Vlaamse club veroverde enkele uren eerder wel een tweede opeenvolgende titel bij de vrouwen. Het al drie jaar ongeslagen Gantoise versloeg Dragons uit Brasschaat in de finalewedstrijden: zaterdag 3-1 en zondag 3-0.

Volledig scherm Cedric Charlier. © BELGA