Qatarese sprinter Haroun, bronzenmedaillewinnaar op WK 2017, omgekomen bij auto-ongeval

“Hij volgde een herstelprogramma na een blessure om te proberen zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio”, zei de secretaris-generaal van de atletiekfederatie, Mohammed Issa al-Fadala. “De Qatarese sport en de atletiek in het algemeen hebben een held verloren.”

Haroun is afkomstig uit Soedan. Hij was genaturaliseerd tot Qatarees en kwam sinds 2015 uit voor het emiraat in het Midden-Oosten.

Op het WK atletiek in 2017 in Londen haalde Haroun de bronzen medaille op de 400 meter, na de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk en de Bahamaan Steven Gardiner. Hij won onder meer ook zilver op het WK indooratletiek in 2016 in Portland en goud op de Aziatische Spelen in 2018.