“Punch of a lifetime”: internationale pers raakt niet uitgepraat over indrukwekkende Fury

Fury vs WhyteOngrijpbaar, zo acteerde Tyson Fury gisteravond. Met een wel getimede uppercut sloeg hij Dillian Whyte knock-out in de zesde ronde en verlengde ‘The Gypsy King’ zijn WBC-wereltitel. Nadien zaaide Fury twijfel over zijn bokspensioen - stof voor de Engelse media. “Won and done”, klinkt het bij The Sun, terwijl The Daily Mail zich focust op het sportieve: “Punch of a lifetime.”

The Daily Mail: “De slag van zijn leven”

“Punch of a lifetime”, kopt The Daily Mail. “94.000 toeschouwers, een recordaantal, slaakten een stille zucht van ongeloof voordat ze uitbarstten in applaus voor een van de meest explosieve knock-outs die ooit in dit land zijn gezien. En dan nog op Saint George’s Day. ‘The Gypsy King’ bedankte achteraf God voor de overwinning. De menigte was getuige van een masterclass boksen die haar hoogtepunt bereikte met een verwoestende krachtexplosie.”

The Sun: “Gewonnen en gedaan”

“Won and done”, titelt The Sun. “Eerst liet Fury de volledige superioriteit van zijn boksvaardigheden zien, en toen hij Whyte’s geest gebroken had toonde hij zijn onwaarschijnlijke stootkracht. De krachtpatser van 2m06 zei in een interview na het gevecht dat hij stopt met de sport. ‘The Gypsy King’ praat veel, veel ervan is entertainment, maar nog meer van zijn woorden moeten met een berg zout worden genomen.” Ook The Sun is dus nog niet helemaal overtuigd van zijn afscheid. Of Fury nog verdergaat zal de toekomst moeten uitwijzen. Om alle kampioensriemen bij de zwaargewichten te veroveren moet de Brit nog een gevecht aangaan met de Oekraïner Oleksander Usyk.

Volledig scherm © AFP

Sky Sports: “Een verbazingwekkende knock-out op Wembley”

“A stunning Wembley KO”, valt te lezen bij Sky Sports. “Fury versloeg Whyte met een verbluffende uppercut in de zesde ronde. Whyte kwam maar wankelend overeind, waarna de scheidsrechter een einde maakte aan het gevecht.” Ook bij Sky Sports is er aandacht voor het mogelijke pensioen van Fury. “Na het derde gevecht met Deontay Wilder had ik aan mijn vrouw Paris beloofd dat het het einde was van mijn carrière. Toen kreeg ik het aanbod om te vechten op Wembley en was ik het aan de fans verplicht om hier te komen vechten”, citeerde Sky Sports de woorden van Fury.

La Gazzetta dello Sport: “De Fury-show, hij blijft de zwaargewichtkoning voor 100.000 fans op Wembley!”

Het duel tussen Fury en Whyte is ook de Italiaanse pers niet ontgaan: “Fury show, resta il re dei pesi massimi davanti ai 100 mila di Wembley!”, kopt de sportkrant La Gazzetta dello Sport. Al is het titanengevecht tussen Fury en Whyte zeker geen eyecatcher op de website - de titelstrijd in de Serie A primeert - toch zijn ook de Italianen onder de indruk van de kamp en het hele gebeuren errond. “Een geweldige show voor bijna 100.000 toeschouwers, wat bevestigt dat Engeland samen met de Verenigde Staten het mekka van het boksen is”, luidt het.

L’Équipe: “Fury blijft thuis koning”

“Fury reste roi chez lui”, titelt L’Équipe. Naast het sportieve aspect van het gevecht focust de Franse sportkrant zich op het respect tussen beide kampioenen. “Dillian Whyte is een krijger en ik geloof dat hij op een dag wereldkampioen zal worden, maar vanavond (zaterdagavond) ontmoette hij een grootheid in de sport. Ik ben een van de grootste aller tijden”, de woorden van Fury die te lezen vallen bij L’Équipe.

Volledig scherm © Action Images via Reuters