Prominenten leven mee met Tiger Woods na ongeval: “We bidden voor hem”

“Ik hoop zo dat hij in orde is. Ik maak me vooral zorgen om zijn kinderen. Ik weet zeker dat ze zich verschrikkelijk voelen”, zei Thomas. De 45-jarige Woods was in de kustplaats Ranchos Palos Verdes in Californië met zijn bolide over de kop geslagen. Hij moest door brandweerlieden uit zijn voertuig worden gehaald, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens zijn zaakwaarnemer heeft Woods onder meer meerdere verwondingen aan zijn benen opgelopen en ondergaat hij een operatie.