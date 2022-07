Proces tegen basketbalster Brittney Griner, die verdacht wordt van drugssmokkel, gestart in Rusland

Zwemmen WK ZWEMMEN. Toptalent Popovici slaat toe op koningsnum­mer

De amper zeventienjarige Roemeen David Popovici heeft op het WK in Boedapest de wereldtitel veroverd op de 100 meter vrije slag. In de Hongaarse hoofdstad tikte de Roemeense sensatie, die werd klaargestoomd in het Antwerpse Wezenbergbad, in het prestigieuze nummer aan in 47.58 en daarmee was hij zes honderdsten van een seconde sneller dan de Fransman Maxime Grousset (47.64). Het brons ging naar de Canadees Joshua Liendo Edwards (47.71). Enige kanttekening: olympisch kampioen Caeleb Dressel en olympisch vicekampioen Kyle Chambers gingen niet van start. Vorige zomer greep Popovici op de Spelen in Tokio nog nipt naast de medailles.

23 juni