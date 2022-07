Price nieuwe nummer één na zege tegen De Sousa, Noppert wint Nederlands duel

WK ATLETIEK Nafi Thiam, een dag na haar WK-goud: “Of ik over drie weken naar het EK ga? Dat beslis ik last minute. Ik ga fysiek geen risico’s nemen”

Podiumceremonie, dopingcontrole, interviews, douche, eten, slapen. Zo zag de avond van Nafi Thiam er maandag uit nadat ze voor de tweede keer in haar carrière WK-goud won. “Ik was ook zo moe. Het enige wat ik wilde, was in m’n bed kruipen.” Een dag later schuift de olympische kampioene toch aan voor een korte babbel.

