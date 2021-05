Povere bilan Belgen op EK zwemmen, hoofdcoach Ronald Gaastra realistisch in post-Timmerstijdperk: “We kunnen geen toppers goochelen”

Op voorhand bestond de vrees al: eenmaal boegbeeld en olympisch zilveren Pieter Timmers gestopt is, zal een waardige opvolger niet zomaar opstaan. Op dit EK in Budapest was het ‘zwarte gat’ wat voelbaar. De hoop bestond wel om via de aflossingsnummers in de breedte het aantal Belgische zwemmers voor de Olympische Spelen in een klap met een kwartet of meer te verhogen: zowel de 4x100m vrij als de 4x200m hadden op het WK in 2019 een wild card in handen, maar verloren die plek op het EK nipt. Individueel klopte Valentine Dumont het hardste aan de deur voor Tokio 2021 op de 200m vrij met een nieuw Belgisch record, maar ook zij kon de (scherpe) olympische A-limiet niet kraken.

Zo blijven momenteel slechts twee Belgische zwemmers geplaatst voor Tokio 2021: Louis Croenen en Fanny Lecluyse. Om het verval in de breedte tegenover vroeger te duiden: In Rio 2016 namen tien Belgische zwemmers deel, in Londen 2012 zelfs twaalf. In Peking 2008 was de revival ingezet met 7 zwemmers, na Athena 2004 - het dieptepunt - met nul Belgen in de prestigieuze olympische zwemsport.

Bovendien is het onwaarschijnlijk dat Croenen en Fanny Lecluyse zoals Timmers in Rio voor de medailles zullen kunnen meestrijden in Tokio 2021. Voor vaste waarde Croenen zou een olympische finale net als in Rio al bijzonder mooi zijn. Hij had zich eerder op het WK al verzekerd van een olympisch ticket op zijn hoofdnummer 200m vlinder en bewees op dit EK dat hij aanschurkt tegen zijn bestvorm van 2015. Knap gewerkt dus, maar hij kan niet naast de jonge toppers zien die zich intussen in zijn nummer gemanifesteerd hebben met verbluffende tijden boven zijn plafond. “Croenen zit goed in zijn vel en heeft een goed EK gedraaid”, zegt Gaastra. “Maar voor de Spelen moeten we een bijkomende stap zetten.” Gaastra en Croenen hebben een tijd in de 1:54 in gedachten. Maar zelfs als hij zich zo overtreft, doet hij wellicht niet mee voor de olympische prijzen.

Volledig scherm Louis Croenen hield op het EK de eer in het Belgische kamp hoog met een finale op de 200m vlinder. Hij is samen met Fanny Lecluyse de enige zwemmer die zich al voor de Spelen wist te plaatsen. © Photo News

Bij Fanny Lecluyse staat er nog een vraagteken achter haar vorm. Door een knieblessure kon ze geen ideale voorbereiding richting Spelen draaien. Het EK afgelopen week kwam nog te vroeg om competitieritme op te doen: “Ik zit wel op schema. Mijn uithouding zit goed: ik kan lange stukken op tempo zwemmen, en deze week start ik met de sprints. Ik heb er vertrouwen in dat ik de beste versie van mezelf kan zijn op de Spelen.”

Behalve de estafetteploegen was het op het EK uitkijken naar de prestaties van enkele jonge talenten. De 20-jarige Valentine Dumont trok de lijn door van haar goede prestaties eind vorig jaar en behaalde de finale op de 200m vrij met een nieuw Belgisch record, maar kon in de finale zichzelf niet opnieuw overtreffen en eindigde als zevende. In haar vorm trok ze ook de 4x200m-damesploeg vrij nog bijna richting Olympische Spelen, maar ook in die aflossing was het opnieuw net-niet. Mogelijk komt Valentine Dumont wel nog in aanmerking voor een deliberatie richting de Spelen.

Het andere toptalent in de Belgische ploeg, de pas 16-jarige Roos Vanotterdijk, kon op haar eerste grote kampioenschap niet glanzen, integendeel. Op haar 100m vlinder bleef ze liefst vier seconden boven haar persoonlijke besttijd vorig jaar van 58.3, toen een heel straffe tijd voor een 15-jarige zwemster. “Maar dit seizoen zwom ze langzamer, dat kan je ook niet in een keer omdraaien op een EK. Haar spiermassa is nu in ontwikkeling, maar dat moet zich ook nog vertalen in beter zwemmen”, aldus Gaastra. Vanotterdijk kan zich in juli wel nog bewijzen in het Junior-EK waar ze met minder druk aan de slag kan.

Volledig scherm De jonge Roos Vanotterdijk betaalde leergeld op het EK. © Photo News

Superprestaties of nieuwe toptalenten komen niet op bestelling, weet Gaastra “Het EK is geen goochelshow waar we iets uit de hoge hoed toveren. Het kost tijd om aan een nieuwe topper te werken. Tussen Fred Deburghgraeve en Pieter Timmers lag ook twintig jaar tijd. Bij elke zwemmer gaat het om een procesevaluatie: zitten we op de goeie weg of niet? Ik zag enkele lichtpuntjes op dit EK, maar over de gehele lijn valt dit EK tegen en is het een ontgoocheling. De jongere generatie sluit nog niet genoeg aan. Van sommige zwemmers hadden we meer verwacht, en dat komt er dan niet uit. Ik zit na het EK met twee vragen waar ik een antwoord op zoek: hoe komt het dat we niet twee keer op één dag hard kunnen zwemmen? En hoe komt het dat sommige knappe prestaties in de estafette er niet individueel uitkomen?”

Gaastra haalt niet graag excuses aan, maar wijst ook op de ongelukkige programmatie van enkele nummers: “Soms is er gewoon pech mee gemoeid. De 200m vlinder van Croenen viel samen met de 4x200m vrij waardoor hij de estafette niet kon zwemmen. Met Croenen erbij hadden we dat ticket voor de Spelen in de aflossing wellicht wel gehaald. En de 200m vrij individueel viel ‘s ochtends daags na de finale 4x200m, dat speelde niet in de kaart van Sebastien De Meulemeester om zijn knaltijd in de aflossing te herhalen en zo onder de olympische limiet te duiken.”

Quote Je moet ook in sport investeren als ze het niet goed doen Zwemhoofdcoach Ronald Gaastra

Het afscheid van Timmers laat ook sporen na, zegt Gaastra: “Pieter had zoveel klasse en straalde dat voor een stuk uit naar de andere zwemmers. Hij gaf het voorbeeld en hield de ploegmaats rustig of motiveerde ze. In de estafette maakte hij de anderen relaxter, want ze wisten: ‘Pieter zwemt nog’.”

Afwachten of dit povere EK en de kleinere delegatie op de Spelen financieel gevolgen zal hebben voor de werking van het topzwemmen, dat voor zijn subsidies voor een groot deel afhangt van Sport Vlaanderen. “Maar je moet ook in sport investeren als ze het niet goed doen”, vindt Gaastra. Een beleidsplan staat wel in de steigers om de talentdetectie en clubwerking in het zwemmen een betere professionele ondersteuning te geven. Gaastra: “We zitten met een kleine vijver. En vanuit de Europese Jeugdkampioenschappen kwam er de laatste jaren te weinig. Dat beleidsplan moet onze vijver vergroten van zwemmers die mondiaal de stap naar de topacht kunnen maken.”

Volledig scherm De missie om op dit EK een Belgische estafetteploeg richting Spelen te loodsen, lukte niet. © Photo News