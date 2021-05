Povere balans Belgen op EK zwemmen, hoofdcoach Ronald Gaastra realistisch in post-Timmerstijdperk: “We kunnen geen toppers goochelen”

Op voorhand bestond de vrees al: eenmaal boegbeeld en de olympisch zilveren Pieter Timmers gestopt is, zal een waardige opvolger niet zomaar opstaan. Op dit EK in Budapest was het ‘zwarte gat’ wat voelbaar. De hoop bestond wel om via de aflossingsnummers in de breedte het aantal Belgische zwemmers voor de Olympische Spelen in een klap met een kwartet of meer te verhogen: zowel de 4x100m vrij als de 4x200m hadden op het WK in 2019 een wild card in handen, maar verloren die plek op het EK nipt. Individueel klopte Valentine Dumont het hardste aan de deur voor Tokio 2021 op de 200m vrij met een nieuw Belgisch record, maar ook zij kon de (scherpe) olympische A-limiet niet kraken.