PORTRET. Wie is Noor Vidts, de 25-jarige Vilvoordse die vriend en vijand verbaasde in de zevenkamp en ei zo na op het podium belandde

1 augustus Elke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille op de Olympische Spelen. Op dag tien is die echter bijzonder klein, ook al omdat gewichthefster Anna Van Bellinghen de enige is die een kans maakt op een medaille. Zij komt uit in de klasse boven 87 kilogram. Dat betekent niet dat het een rustige Belgische dag wordt. Ook de Belgian Cats, onze kajakkers en atleten moeten alweer vol aan de bak.