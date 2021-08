PORTRET. Wie is Noor Vidts, de 25-jarige Vilvoordse die opnieuw verrast en voorlopig boven Nafi Thiam staat in de zevenkamp?

Olympische Spelen Zoveel verdient Belgische atleet aan medaille op Olympische Spelen: meer dan Amerikanen, een pak minder dan veel Aziatische atleten

2 augustus Met de gouden plak van Nina Derwael, haalde België al drie medailles binnen in Tokio. En dat levert voor de atleten een mooie beloning op. Het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) reikt dezelfde premies uit als vijf jaar geleden in Rio. Zo krijgt een Belgische olympiër 50.000 euro voor een gouden medaille. Wat blijkt: in vergelijking met andere landen ligt het Belgische prijzengeld nog best hoog.