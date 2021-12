PORTRET. Wie is Bart Meganck, de topmagistraat die zich na turndossier ook buigt over Vande Broek? “Hij kent én snapt sport”

Meer sportNet als in het turndossier stelde sportminister Ben Weyts (N-VA) gisteren de topmagistraat Bart Meganck (53) aan om de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van bondscoach Gert Vande Broek te onderzoeken. Wie is de man die over de jaren heen tot een autoriteit in de sportwereld is uitgegroeid?