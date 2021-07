PORTRET. Wereldkampioen Gerwyn Price, vanavond tegenstander van Dancing Dimi: de ex-buitenwipper die na een gevecht 47 hechtingen nodig had

DartsGerwyn Price (35) stootte in januari zijn grootste jubelkreet uit. De WK-titel darts bekroonde de opvallende carrièreswitch van de spierbundel uit Wales, die tot 2014 rugby speelde. Vanavond staat de nummer 1 van de wereld tegenover Dimitri Van den Bergh in de kwartfinale van de World Matchplay. Prices’ straffe opmars in het darts ging gepaard met een reputatie van ‘bad boy’. Een portret van ‘The Iceman’.

Dartsspelers zijn vaak buitenbeentjes, en daar is Price zeker geen uitzondering op. Met zijn 35 jaar is hij een relatief jonge wereldkampioen, maar tegelijk ook een laatbloeier. Want pas zeven jaar geleden maakte hij de overstap naar de professionele dartswereld. Tot 2014 kwam hij aan de kost in de rugbywereld: wie zijn geblokt lichaam ziet, zal daar niet van achterover vallen. Hij had het ook in rugby best ver kunnen schoppen.

Price maakte deel uit van het U21-team van Wales, en zou in de hoogste divisie van Wales uitkomen voor Cross Keys, kortstondig backup zijn voor het profteam van de Glasgow Warriors, en ook spelen voor de South Wales Scorpions in de Rugby League. Maar Price zou later ook toegeven dat hij in het rugby niet helemaal voor zijn sport leefde: “Ik raakte het spoor wat kwijt. Ik modderde wat aan en ik feestte meer dan ik rugby speelde. Ik heb mijn volle potentieel in rugby nooit benut.”

Volledig scherm © AP

Ook financieel betekende de rugbysport geen hoogvlieger. Price verdiende er zowat 45.000 euro per jaar en kluste bij op bouwsites en als buitenwipper in de uitgaanswereld. Met Price zocht je best geen ruzie, maar ook hijzelf ontving soms klappen. Na een handgemeen in een pub in Wales werd hij in 2010 zwaar toegetakeld: Price liep een hersenbloeding op, schade aan de zenuw van een wenkbrauw en er waren 47 hechtingen nodig om een snijwonde aan het hoofd en kin te dichten. Zijn agressor werd veroordeeld tot een celstraf van een jaar, zelf liep hij in een ander incident een voorwaardelijke straf op.

Maar Price kon toen ook al best op amateurniveau in het darts uit de voeten. In 2014 zou hij de brui aan rugby geven om zich volledig toe te wijden aan darts. “Ik zag daar een betere toekomst in. In het rugby ben je afhankelijk van ploegmaats en van de selectiepolitiek van de coach, in het darts ben je alleen afhankelijk van jezelf. Ben je niet goed genoeg, zal je het niet maken, maar je hebt wel zelf alle kansen van de wereld in eigen handen.”

Price had niet veel tijd nodig om zich een naam te maken in de dartswereld. Maar samen met zijn naam kreeg hij ook een negatieve reputatie. Price heeft een heel extraverte stijl om goede worpen te vieren, die zijn tegenstanders op de zenuwen kan werken. Na zijn eerste supertitel - de Grand Slam of Darts - in november 2018 haalde hij zich het imago van ‘Bad Boy’ op de hals. Nota bene in een finale tegen de Schot Gary Anderson, die hij in januari ook in de finale van het WK versloeg.

Anderson kreeg het op de heupen van hoe Price te theatraal in zijn gezicht vierde. Beiden gingen verbaal even in de clinch. Price was er ook niet vies van om het publiek provoceren, dat hem toen na de winst uitjouwde. Na de finale volgde nog thrash talk in de media. Price vond dat Anderson te veel “zeurde”. Price zou zich niet bepaald populair maken met zijn gedrag in het professioneel dartswereldje. Daar trok hij zich niet te veel van aan: “Darts is mijn werk. De andere spelers zijn werkcollega’s. En eerlijk, op het eind van de dag komt het er toch op neer dat we op elkaars geld uit zijn.”

De PDC-bond zou Price na die bewuste finale met 21.500 pond (24.000 euro) beboeten. Overdreven hoog, vond Price toen: “Ik ben geen bedrieger en probeer niemand te benadelen. Maar ik doe alles waardoor ik op mijn best presteer. Ze mogen sommige delen van mij niet afnemen, of moet ik dan mijn B-spel spelen? Ik wil mezelf blijven en zal dus blijven vieren.” Al zou Price voortaan toch een beetje opletten om zich niet ‘op te pompen’ in het gezicht van zijn tegenstanders. Ook met het boegeroep van de fans heeft hij leren leven: “Dat kan me niet schelen. Soms is het publiek met jou, soms tegen jou. En als ze tegen jou zijn, moet je dat van je kunnen afschudden.”

Volledig scherm © Photo News

Price maakt er geen geheim van dat financieel geldgewin een van zijn grootste drijfveren was om te switchen naar het professionele darts. En daarin sloeg hij de bal niet mis. ‘The Iceman’ - zijn bijnaam sinds hij op toernooien de buhne opkomt met de muziek ‘Ice Ice Baby’ van Vanilla Ice - schopte het tot miljonair in het darts.

Tot voor de start van het WK had hij al een slordige 1,7 miljoen euro prijzengeld verdiend - nog aangedikt door vette sponsorbedragen en entreegelden voor toernooien. Dankzij zijn WK-titel zondag komt daar in een klap circa 550.000 euro bij. Daar kan hij samen met zijn vrouw en twee dochters goed van leven.

Price investeert ook graag in vastgoed. “Ik heb al vier huizen in Wales en probeer elk jaar nieuwe huizen te bekomen. Met dit bedrag kan ik ook wel wat leuks doen. Huizen in Wales zijn niet heel erg duur, dus ik denk dat er een stuk of vijftig ga kopen nu, haha.” En dan serieus: “Nee, maar wel één of twee. Vakantiehuizen die ik kan verhuren. Ik maak mijn rekening zo: als ik elk jaar twee huizen koop, kan het me niet schelen waar ik over zestien jaar op de wereldranglijst sta. Dan ben ik 50 jaar oud. En dan is het ‘Game Over.”

Maar ook over zijn wereldranking moet Price zich momenteel geen zorgen maken. Sinds zijn eindzege op het WK is hij onafgebroken nummer 1.

Volledig scherm Price tilt de trofee de lucht in na zijn zege in de WK-finale tegen Anderson in het Londense 'Ally Pally'. © AP