PORTRET. Wereldkampioen Gerwyn Price, ex-buitenwipper die sinds berucht conflict steevast op de korrel wordt genomen door het publiek

WK darts ‘Dancing Dimi’ is niet de enige Belg om in de gaten te houden: deze landgeno­ten komen in actie op het WK darts

In Londen gaat vanavond het WK darts van start. Drie landgenoten verdedigen de komende dagen en weken de Belgische eer in ‘Ally Pally’. Wat u moet weten over Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker.

15 december