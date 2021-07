PORTRET. Krzysztof Ratajski, de laatste horde voor ‘Dancing Dimi' op weg naar de finale: een Pool die zijn vrouw uit bijgeloof thuislaat

DartsKrzysztof Ratajski is de man die vanavond tussen Dimitri van den Bergh en een tweede finale op rij op de Match Worldplay darts staat. ‘The Polish Eagle’ staat voor het eerst in de halve finale van het prestigieuze toernooi. Maar onervaren of niet op dit niveau, ‘Dancing Dimi' is toch maar beter op zijn hoede. De Pool stootte immers erg vlot door naar de halve finale en, misschien nog wel het allerbelangrijkste voor Ratajski, zijn vrouw is thuis gebleven.

Krzysztof Ratajski debuteert vanavond in de halve finale van een PDC-hoofdtoernooi. Een enigszins onverhoopte prestatie voor de Pool, die al erg opgetogen was over zijn kwalificatie voor de kwartfinale. “Het einde van de partij (tegen Luke Humphries, red.) was emotioneel voor mij. Ik weet dat Luke een hoog niveau kan halen en ben dan ook erg blij met de manier waarop ik zelf speelde.” The Polish Eagle bleef echter wel voorzichtig ambitieus: “Ik denk dat ik een betere speler ben dan vorig jaar. Ik ben consistenter en hoop door te stoten naar de halve finale, maar Callan (Rydz, red.) is een jonge en gevaarlijke speler.”

Geen excuses

Maar ook die horde werd vlot genomen. Al waren Humphries en Rydz niet de enige tegenstanders voor de 44-jarige Ratajski, geboren op nieuwjaarsdag 1977. Waar de twee thuisspelers in de Winter Gardens van Blackpool de steun van het Engelse publiek genoten, keerden de fans zich nu en dan ook tegen de Pool. Maar Ratajski reageerde stoïcijns op boegeroep en fluitconcerten: “Het is een deel van darts nu, je verwacht het. Het publiek staat natuurlijk altijd aan de kant van iemand van hier.”

Volledig scherm © Photo News

Het vijandige publiek was trouwens niet het enige obstakel voor The Polish Eagle, die de arena steevast betreedt op de tonen van Whatever You Want van Status Quo. In de Winter Gardens is het al het hele toernooi snikheet. “Ik hou van spelen in een koude zaal, maar hier hangt echt een verzengende hitte”, gaf Ratajski na zijn duel met Rydz aan. “Maar dat is voor iedereen hetzelfde, dus ook ik moet er mee leren omgaan.” Het moge duidelijk zijn, Ratajski is niet de man die snel op zoek gaat naar excuses.

Vrouw thuisgelaten

Na drie klinkende overwinningen hoef je natuurlijk ook niet op zoek te gaan naar verzachtende omstandigheden. Het nummer dertien van de wereld schakelde op weg naar zijn halve finale Brendan Dolan (10-4), Humphries (11-5) en Rydz (16-8) uit met allemaal makkelijke zeges. Ratajski zit zo nog relatief fris, niet onbelangrijk in deze mentale sport.

Daarnaast pleit er nog een factor in het voordeel van de Pool. Zijn vrouw Karolina Podgórska, die ook darts speelt binnen de BDO, vergezelt hem niet in Engeland tijdens deze World Matchplay. Ratajski koos er dan ook bewust voor om alleen af te reizen: “Mijn vrouw ging vroeger regelmatig mee naar grote toernooien, maar dan verloor ik vaak al vroeg in het toernooi. Daarom hebben we samen besloten dat het beter is dat ze thuis blijft”, lachte hij. Dimitri van den Bergh neemt het vanavond dus op tegen een Pool én zijn bijgeloof.

Volledig scherm © Photo News