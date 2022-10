PORTRET. Iraanse muurklimster ‘vergeet’ hoofddoek en wordt instant verzetsheldin

Een al dan niet bewust vergeten hoofddoek: meer had de Iraanse muurklimster Elnaz Rekabi (33) niet nodig om de onrust in haar thuisland nog wat harder aan te wakkeren. Met onbedekte haardos sport beoefenen - zoals Rekabi dat afgelopen zondag in Zuid-Korea op het Aziatische kampioenschap deed - is één van de zwaarste overtredingen die Iraanse vrouwen kunnen begaan. Het maakte van Rekabi instant een verzetsheldin. Al doet ook het Iraanse regime nu alle moeite om haar weer in de armen te sluiten. Of beter: in de pas te doen lopen.