Porsche en Audi kondigen (r)entree in Formule 1 in 2026 aan

Porsche, de maker van de populaire sportwagen 911, zou in gesprek zijn met Red Bull Racing, het team van wereldkampioen Max Verstappen, om motorleverancier van het F1-team te worden. Diess ging niet in op de details, maar bevestigde maandag wel dat de plannen van Porsche “vrij concreet” zijn. Ook Audi wil zijn intrede maken in de Formule 1, maar voor dat merk zijn de plannen minder ver gevorderd. Het is nog niet duidelijk volgens welke parameters Audi zou meedoen en met welk team het in zee zou gaan, zei Diess. Naar verluidt vonden er alvast gesprekken met McLaren plaats.