Porsche en Audi kondigen (r)entree aan in Formule 1

Meer sport Matthias Casse grijpt naast goud op EK judo, Sami Chouchi knokt zich naar brons

Geen goud, maar wel zilver voor Matthias Casse (-81 kg) op het EK judo in Sofia, net als vorig jaar. In de finale was hij vanmiddag niet opgewassen tegen de aartsgevaarlijke Georgiër Tato Grigalashvili. Sami Chouchi moest zich troosten met het brons, na een overtuigende zege tegen de Oekraïner Sergii Krivchach. Gabriella Willems (-70 kg) was al snel uitgeschakeld.

30 april