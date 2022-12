POLL. Nu de ultieme kanshebbers gekend zijn: wie zijn volgens u de Sportman en Sportvrouw van het Jaar?

Wie vindt u dat moet winnen? Laat het weten via onderstaande polls!

Evenepoel bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. In september won hij als eerste Belg in meer dan 40 jaar een grote ronde, met de Vuelta. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in Australië en na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een monument op zijn naam geschreven en hij won ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer.

Swings veroverde goud in de massastart op de Winterspelen in Peking. Hij werd ook derde op het WK allround. In het skeeleren veroverde hij op de Wereldspelen vijf medailles, waarbij vier gouden. Van Aert beleefde een buitengewoon seizoen op de weg. Hij won onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank Classic en drie ritten in de Tour de France, waar hij met ongeziene inspanningen zijn ploegmaat Jonas Vingegaard aan de eindwinst hielp en zelf met overmacht de groene trui greep. Onder anderen

Poll Wie verdient het voor u om Sportman van het Jaar te worden?

Bart Swings

Wie verdient het voor u om Sportman van het Jaar te worden? Remco Evenepoel (64%)

Bart Swings (16%)

Wout van Aert (20%)

Loena Hendrickx eindigde op de Winterspelen knap als achtste. Op het WK kroonde ze zich tot vicewereldkampioene en ze schonk België zo de eerste WK-medaille in een individuele discipline. Kopecky werd tweede op het WK op de weg en won de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen. Ze sprokkelde ook tweemaal goud op het WK baanwielrennen. Thiam was onklopbaar op de zevenkamp met goud op het WK in Eugene en EK in München.

Poll Wie verdient het voor u om Sportvrouw van het Jaar te worden?

Lotte Kopecky

Wie verdient het voor u om Sportvrouw van het Jaar te worden? Nafi Thiam (46%)

Lotte Kopecky (32%)

Loena Hendrickx (22%)

Voor de prijs van Belofte van het Jaar gaat het nog tussen tennisser Gilles Arnaud Bailly, gewichthefster Nina Sterckx en wielrenner Cian Uijtdebroeks. De Belgian Tornados (atletiek mannen), Belgische wielerploeg WK (wielrennen mannen) en Union SG (voetbal mannen) kunnen Ploeg van het Jaar worden. Voor de Coach van het Jaar gaat het nog tussen Jacques Borlée (atletiek), Roger Lespagnard (atletiek) en Sven Vanthourenhout (wielrennen/veldrijden). Laurens Devos (para-tafeltennis), Michèle George (para-dressage) en Ewoud Vromant (para-wielrennen) zijn dan weer de overgebleven genomineerden voor de Paralympiër van het Jaar.

De laureaten worden bekendgemaakt op het Sportgala, dat plaatsvindt op vrijdag 6 januari in Kinepolis Antwerpen.

Vorig jaar werden Van Aert (voor de tweede keer) en turnster Nina Derwael (voor de derde keer) gehuldigd als Sportman en Sportvrouw van het Jaar.