Pokerwereld op stelten: nieuwkomer Jade Lew troeft topper meer dan 270.000 euro af, maar wordt beschuldigd van valsspelen

Meer sport “Ik voel me vreselijk”: Belgische jockey duwt met snelheid van 50 kilometer per uur collega van paard

Een Belgische jockey heeft voor oproer gezorgd binnen de paardensport. Christophe Soumillon (41) duwde in een race in het Franse Saint-Cloud met een elleboog een concurrent van zijn paard. Die hield er als bij wonder geen blessures aan over. Soumillon, die een ban krijgt van twee maanden én zijn contract bij de renstal van de Aga Khan verloor, sloeg mea culpa: “Het was een verkeerde inschatting. Het spijt me verschrikkelijk.”

15:20