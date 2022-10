Pokerwereld in rep en roer: speelster met slechte kaarten troeft topper af, maar speelde ze het wel eerlijk?

Meer sportEr is veel ophef in de pokerwereld nadat een speelster met extreem slechte kaarten all in ging en 269.000 dollar (273.500 euro) wist te winnen. Puur geluk of zit er meer achter? De verliezer denkt van wel en beschuldigt haar van valsspelen. Het casino heeft een onderzoek opgestart.

Donderdag 29 september gebeurde er iets opvallends tijdens een pokermatch met grote inzet. De commentator en kijkers konden hun ogen niet geloven toen Robbi Jade Lew met slechte kaarten all in ging tegen topspeler Garrett Adelstein. Uiteindelijk wint ze het spelletje met de hoogste kaart, en verdient ze 269.000 dollar. Maar haar redenering en uitleg roepen véél vragen op.

Meerdere foutieve verklaringen

Tijdens het spelletje komt Jade Lew eerst met een rare opmerking. Ze zegt dat ze een ‘bluff catcher’ speelt. Dat is een hand die niet echt sterk is, maar wel sterk genoeg is om een bluffende tegenstander te verslaan. Maar met een enkele boer kan je allesbehalve spreken van een bluff catcher.

Een bizar pokerspel roept veel vragen op in de pokerwereld.

De commentator kan zijn oren dan ook niet geloven. Enkele minuten na het einde van het spelletje geeft Jade Lew een uitleg dat ze dacht dat Adelstein een aas in zijn handen had. Die uitleg is ook totaal niet logisch, aangezien ze bij dat idee sowieso zou verliezen met haar boer tegen de aas van Adelstein. Daar voegt ze dan ook nog eens aan toe dat ze met haar klaveren boer een zogenaamde ‘blocker’ in haar hand had. Een blocker is een kaart in de hand die een mogelijke winstkans voor de tegenstander blokkeert. Maar ook dat was niet het geval.

Jade Lew ging all in na vier omgedraaide kaarten en had op dat moment geen kans meer op een flush in tegenstelling tot Adelstein. Al deze opstapelende foutieve verklaringen zorgen ervoor dat Adelstein en de andere spelers aan tafel meer en meer hun twijfels krijgen over wat er zich voor hun neus afspeelde.

Bedreigd

Wat alles nog verdachter maakt, is dat Jade Lew even later buiten beeld het geld teruggeeft aan Adelstein. Op Twitter beschuldigde Adelstein Jade Lew ondertussen publiekelijk van valsspelen. In een statement heeft hij het onder meer over een vibrerend apparaat dat tijdens livestreams makkelijk gebruikt kan worden om vals te spelen. “Het trilt dan als duidelijk is dat je de beste hand hebt”, schrijft hij. “Ik heb er overigens niet om gevraagd om terugbetaald te worden. Maar toen Jade Lew het aanbood, heb ik het geld wel geaccepteerd.”

De Amerikaanse beweert dat ze dat deed omdat ze bedreigd werd. Bewijs is daar niet van. Jade Lew is vrij nieuw in de pokerwereld, haar nettovermogen wordt geschat op zo’n miljoen dollar. Eerder bekleedde ze een topjob bij de Duitse chemie- en farmaciereus Bayer, maar tijdens de coronapandemie verlegde ze haar focus naar het poker.

Het casino waar de pokermatch plaatsvond heeft ondertussen een onderzoek geopend naar mogelijk vals spel tijdens het spelletje. Op een resultaat van dat onderzoek is het nog wachten.

Volledig scherm . © YouTube