Poetin stuurt (ex-)sporters naar het front, inclusief zijn grootste en zwaarste bokskampioen ooit en een Europees kampioen kunstschaatsen

Na zijn laatste partij, een nederlaag tegen de Brit David Haye in 2009, trok Valuev in de politiek. Hij werd twee jaar later lid van de partij Verenigd Rusland, die president Poetin steunt.

“Ik kreeg mijn oproep tijdens mijn bezoek aan Donbas en was niet thuis, maar volgende week ga ik me zeker melden bij het rekruteringsbureau”, aldus Valuev tegenover de krant ‘Izvestia’. De gewezen wereldkampioen vindt dat het de taak is van elke Russische man om naar het front te trekken. “Niet alleen ik heb een oproep gekregen, in mijn optiek heeft iedereen die gehad. Mijn collega’s bij Verenigd Rusland hebben er een van de Staatsdoema gekregen, maar ik ga naar huis.”

In 2010, een jaar nadat hij zijn bokshandschoenen aan de haak hing, werd Valuev geopereerd omwille van bot- en gewrichtsproblemen die deels verantwoordelijk waren voor het einde van zijn carrière. Maar ondanks dat fysisch probleem is hij toch opgeroepen en staat er niets of niemand, zo zegt hij zelf, hem in de weg om zijn land te dienen.

Na zijn carrière kwam Valuev ook buiten de politiek nog enkele keren in het nieuws. Zo ging hij in 2013 in Siberië op zoek naar Bigfoot, een trip waar Channel 4 een docu genaamd ‘Bigfoot Files’ over gemaakt heeft. Valuev heeft dat mythische schepsel nooit gevonden.

Ook ex-voetballer Bilyaletdinov opgeroepen

Valuev is niet de enige Russische gewezen sporter die door de mobilisatie richting het front trekt. Ook Diniyar Bilyaletdinov (37), een gewezen voetballer van onder andere Everton, is opgeroepen om het leger te vervoegen. Ook al heeft hij nooit echt militaire dienst gelopen. Tot ongenoegen van zijn vader: “Hij heeft niet gediend. Hij legde de eed af, maar het was een bijzondere dienst met een sportieve focus. Hij heeft zijn hele diensttijd in de sport doorgebracht. Dat was 19 jaar geleden toen hij in de nationale jeugdploeg speelde.”

Ook bijzonder: de Russische wet zegt eigenlijk dat alleen reservisten van 35 jaar of jonger opgeroepen kunnen worden, maar Biljaletdinow is 37. Valuev zelfs 49. Zijn vader heeft er weinig begrip voor. “Als het een algemene mobilisatie zou zijn, zou er geen twijfel over bestaan. Maar de president heeft een gedeeltelijke mobilisatie bevolen, dan moet alles volgens de wet gebeuren. We gaan nu kijken of de brief correct is of te vroeg is verzonden.”

Volledig scherm Bilyaletdinov in de achtervolging op Gareth Bale in 2012 tijdens Everton - Tottenham. © ap

Zijn klacht valt wellicht in dovemansoren, te oordelen aan de commentaar vande Russische Sportminister Oleg Matytsin. Hij benadrukte dat er voor atleten geen “privileges” horen te zijn. “Sport mag geen speciale behandeling krijgen. In het verleden bewezen ons atleten dat ze patriotten waren, hopelijk zijn ze dat nu weer.”

Meerdere Russische sportfederaties gaven al aan dat hun atleten opgeroepen werden. Zo moeten twee snowboaders, die niet bij naam zijn genoemd, zich aanmelden bij het leger, net als drie renners. Volgens de staatszender Match TV kregen ook kunstschaatsers Makar Ignatov (22), Russisch kampioen, en Dmitri Aliev (23), in 2020 Europees kampioen in Graz, een brief in hun bus.

Alexander Zhulin, een Russische coach, snapt die beslissing niet: “Dit zijn mensen zonder enige militaire ervaring. Als ze hen naar het front sturen, dan dienen ze als kanonnenvlees.”