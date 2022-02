Podium weg voor Loena Hendrickx: “Hoop donderdag op goeie vrije kür”

WinterspelenLoena Hendrickx staat na de korte kür op de zevende plaats in de individuele competitie van het kunstschaatsen op de Winterspelen in Peking. De 22-jarige Arendonkse zette geen foutloze kür neer. “Maar er is geen ramp gebeurd.”

In het Capital Indoor Stadium kwam Hendrickx als 23ste (op 30 deelneemsters) aan de beurt. Op de tonen van Caruso van Lara Fabian schaatste ze naar een score van 70,09 punten, ruim onder haar persoonlijk record van 76,25 punten, dat ze in januari op het EK in Tallinn neerzette.

“De focus was er niet helemaal”, vertelde Hendrickx na afloop. “Ik heb echt stress en adrenaline nodig om te presteren. Ik miste dat een beetje. Het viel me op dat er weinig applaus was. Dat heb ik wel nodig. Misschien moet ik mezelf iets meer oppeppen voor de vrije kür van donderdag. Ik was heel zelfzeker en wist dat ik het kon. De trainingen gingen foutloos, en dat wou ik vandaag ook doen. Ik moest het gewoon laten zien, en dat heb ik niet gedaan. Daar baal ik wel erg om.”

Bij de dubbele axel zette Hendrickx haar hand op het ijs. “Mijn afsprong was iets te traag, waardoor mijn lichaam iets later reageerde. Ik landde wat vroeger dan voorzien, en dan moest ik even een handje bijzetten”, aldus Hendrickx, vijfde op het WK van 2021 in Stockholm en de nummer vier op het voorbije EK in Tallinn. “Maar uiteindelijk heb ik nog een heel netjes programma neergezet. Hopelijk kan ik het omgekeerde doen van wat ik op het EK heb gedaan en hier een mindere korte kür en een hele goede lange kür doen. Daar gaan we voor.”

Loena’s broer en coach Jorik zag “zeker geen slechte prestatie”, maar hij vond dat er meer in zat. “Op de Spelen wil je gewoon het beste van jezelf laten zien. In eerste instantie ben je ontgoocheld, maar de score is uiteindelijk nog mooi. Er is geen ramp gebeurd.”

Veel aandacht ging uit naar Europees kampioene Kamila Valieva. De Russische favoriete voor goud mocht ondanks een positieve dopingtest eind december toch aantreden en leidt na de korte kür met 82,16 punten. Jorik Hendrickx betreurt dat er geen podiumceremonie volgt als Valieva in de top drie eindigt. “Het overschaduwt de Spelen een beetje. Het is een droevige dag voor het kunstschaatsen. Ze nemen de andere schaatsers een olympische ervaring af.”

