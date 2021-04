Plots waren ze met 3: de speciale opkomst van ‘Dancing Dimi’, die zich straks kan verzekeren van top 8 in Premier League

DartsHij beloofde een extraatje, de mensen kregen een extraatje. Voor de wedstrijd tegen Jonny Clayton gisteravond waren er plots 3 ‘Dancing Dimi’s’. De echte geflankeerd door twee schaduwen. Wat volgde was een fantastisch wedstrijd. Lukt dat vanavond opnieuw tegen de man die in 2018 de dartswereld op z'n kop zette schaart hij zich bij de laatste acht op de Premier League darts. Alles is straks LIVE te volgen op HLN.be en VTM 4!

“Ik zou de mensen aanraden wat meer aandacht te besteden aan mijn opkomst.” Dimitri Van den Bergh beloofde een speciale walk-on en hield woord. Het nummer Happy van Pharrell Williams bleef behouden. “Dat ritme neemt veel stress en spanning weg”, zei hij eerder over zijn muziekkeuze. En ook de traditionele danspasjes ontbraken voor zijn match tegen Jonny Clayton niet. Wat dan het extraatje was? De twee synchroon dansende schaduwen achter ‘Dancing Dimi’. Extra steun: Van den Bergh klopte Clayton na een topduel met 3-7 en is opnieuw leider.

Volledig scherm De speciale opkomst van Dimitri Van den Bergh. © VTM

Vanavond wacht Rob Cross. De Brit is amper 30, maar heeft al één wereldtitel op zak. Op 1 januari 2018 deed hij het quasi onmogelijke. Als debutant klopte hij legende Phil Taylor, die 17 maal wereldkampioen werd maar die dag afscheid nam in mineur. Cross was in één ruk 450.000 euro rijker. Op dat moment was hij nog een elektricien, wat meteen zijn bijnaam ‘Voltage’ verklaart. “In één klap verandert je hele leven. Plots al die hectiek, die stress. Op dat moment snak je om éven bij je vrouw en kinderen te zijn. Om éven tot rust te komen. Maar plots zit je leven in een reiskoffer.”

Volledig scherm © EPA

Cross geraakte na het WK meer en meer in een neerwaartse spiraal. De keerzijde van de glorie had een zware tol. “Ik verzeilde in een depressie. Na verloop van tijd vond ik het niet meer leuk om te darten. Ik was niet gelukkig. Ik wilde thuis zijn. Pas op: wereldkampioen zijn was fantastisch. Maar ik speelde nadien als een zombie. Er kwam gewoon té veel op mij af en ik had geen filter om daarmee om te gaan.”

Ondanks de strubbelingen bleef Cross meedraaien in de top van het darts. Sinds zijn winst in 2018 geraakte hij op de WK’s niet verder dan de achtste finales, maar in 2019 werd hij eindwinnaar van de World Matchplay en eindigde hij als runner-up in de Premier League en de UK Open. Vorig jaar eindigde hij eveneens als tweede op de World Series of Darts Finals. Zijn vijfde plek op de PDC-ranking komt dus niet uit de lucht vallen. Cross hecht overigens veel belang aan het mentale aspect. “Darts is 15 procent goed gooien en 85 procent een mentale kwestie.” De zenuwen onder controle houden dus. Want ook hij heeft zo nu en dan last van klamme handjes. Voor een cruciale worp zie je Cross steevast zijn hand droogwrijven aan zijn broek.

Cross gooit ook voor zijn opa. Een belangrijk persoon die hij in mei 2020 verloor aan corona. “Het waren een paar hartverscheurende maanden. Het ging heel snel bergafwaarts. Een enorme schok. Door corona was het ook niet de uitvaart die hij verdiende. Totaal onwerkelijk, eigenlijk een nachtmerrie. Ik heb mijn oma meteen bij mij in huis gehaald. Ze woont nu bij ons, waar ik enorm veel belang aan hecht.” Cross liet in de coronaperiode ook een nieuwe dartkamer bouwen bij hem thuis.

De affiche vanavond is belangrijk. Als Van den Bergh straks wint van Cross, is hij zeker van de top 8 en dus een verlengde deelname in de Premier League. Volg het allemaal live op HLN.be en bekijk het op VTM 4! De uitzending start om 20u.

Volledig scherm De stand in de Premier League darts © VTM

