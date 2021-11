PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS. Wade na spannende decider naar derde ronde - ‘Dancing Dimi’ sluit namiddagsessie af tegen Nederlander Noppert

Hockey Red Lions spelen in nat en leeg Amstelveen gelijk tegen Nederland, maar verliezen shoot-outs

Met twee wedstrijden tegen Nederland om de FIH Pro League sluiten de Red Lions hun topjaar 2021 af. In het eerste duel, waarin alle goals na de pauze vielen, deelden de Red Lions de punten in deze hockeyklassieker: 2-2. Verlies in de aansluitende shoot-outs leverde geen extra punt op. Zondag staan beide teams in Amstelveen opnieuw tegenover elkaar.

26 november