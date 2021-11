PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS. Van den Bergh toont hoog niveau bij terugkeer en stoot door - Straks ook Huybrechts in actie

VAN DEN BERGH - Razma: 6-3

Het typerende dansje was terug van weggeweest. Na afwezigheid door corona op de Grand Slam of Darts keerde Van den Bergh vandaag terug op het podium in Minehead. Het begin was nog twijfelachtig - een eerste worp van amper 21 - maar de 180 die daarop volgde was een voorbode van wat nog zou komen voor Dimitri Van den Bergh. Hij tekende voor een knappe 170-check-out en ging meteen daarna door de leg van de Let voor 3-1. De kloof was geslagen, maar onze landgenoot haalde een hoog niveau na zijn coronabesmetting en duwde nog wat door. Met in totaal vijf 180's in een kort format klopte hij Razma uiteindelijk met 6-3, ‘Dancing Dimi’ stoot na drie edities nog eens door naar de tweede ronde in Minehead!