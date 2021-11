PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS. Huybrechts gaat ondanks sterke partij de boot in tegen Lewis - Van den Bergh toont hoog niveau bij terugkeer en stoot wel door

DartsDimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead. Hij haalde een hoog niveau tegen de Let Madars Razma en won met 6-3. Kim Huybrechts moest de duimen leggen tegen de uiterst sterke Adrian Lewis en moet vroegtijdig inpakken. Vanavond staan nog zestien wedstrijden op de agenda.

U kan de Players Championship Finals live kijken op VTM 2, of via tekst op deze pagina.

Lewis - HUYBRECHTS: 6-3

Kim Huybrechts kreeg met tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis een taaie klant voor de kiezen. Toch was het onze landgenoot die het best aan de partij begon. Hij kon zijn overwicht echter niet meteen omzetten in een break. Een 149-check-out om zijn eigen leg te redden daarna gaf vertrouwen om voor de 1-2 wél te breaken. Ondanks uitstekend spel van Huybrechts - die met een gemiddelde van 98 zelfs meer scoorde dan zijn tegenstander - was het Lewis die daarna vier legs op rij pakte en de stand op een overtuigende 5-2 zette. De Engelsman haalde zijn niveau van een paar jaar geleden plots terug. Hij maakte het dan ook af met 6-3. Pech voor Kim Huybrechts, die voor het vierde jaar op rij in de eerste ronde moet inpakken en een slechte zaak doet met het oog op de PDC-ranking.

VAN DEN BERGH - Razma: 6-3

Het typerende dansje was terug van weggeweest. Na afwezigheid door corona op de Grand Slam of Darts keerde Van den Bergh vandaag terug op het podium in Minehead. Het begin was nog twijfelachtig - een eerste worp van amper 21 - maar de 180 die daarop volgde was een voorbode van wat nog zou komen voor Dimitri Van den Bergh. Hij tekende voor een knappe 170-check-out en ging meteen daarna door de leg van de Let voor 3-1. De kloof was geslagen, maar onze landgenoot haalde een hoog niveau na zijn coronabesmetting en duwde nog wat door. Met in totaal vijf 180's in een kort format klopte hij Razma uiteindelijk met 6-3, ‘Dancing Dimi’ stoot na drie edities nog eens door naar de tweede ronde in Minehead, waar hij voorbij Danny Noppert moet.

Cullen - Boulton: 5-6

De eerste verrassing van deze PC Finals is een feit. Andy Boulton, nummer 55 van de wereld, heeft Joe Cullen huiswaarts gestuurd. Tot 3-3 hielden ze elkaar in evenwicht, maar toen liep Boulton uit naar een 3-5. Cullen kwam nog terug tot 5-5 dankzij een knappe ‘170', maar in de deciding leg ging Boulton alsnog met de zege aan de haal om de nummer 13 van de wereld uit te schakelen.

Wade - Evans: 6-1

Wie zich niet liet verrassen, was James Wade. De Engelse nummer vier op de PDC-ranking gunde Ricky Evans amper één leg - weliswaar één van z'n eigen legs - voor 1-1. Daarna ging het snel naar 6-1 voor Wade. Evans had veel problemen op de dubbels en lukte een check-out-percentage van amper 6 procent.

Searle - Whitlock: 6-5

De namiddagsessie begon met een interessante affiche tussen Ryan Searle en Simon Whitlock, qua uiterlijk twee ruige jongens op het dartcircuit. Beide heren kwamen traag op gang en hadden zeer veel problemen op de dubbels. Achtereenvolgens werd uitgecheckt op 5, 40, 10 en 18, niet al te indrukwekkend dus. Searle leek in het slot de overwinning weg te geven, maar ook Whitlock liet kansen onbenut. Uiteindelijk was het Searle die na een matige maar spannende partij won met 6-5.

Ratajski - Meulenkamp: 6-1

Krzysztof Ratajski heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de tweede ronde. De Nederlander Ron Meulenkamp pakte nog wel de eerste break, maar Ratajski ging daarna met zes opeenvolgende legs aan de haal. 6-1, en daarvoor moest de Pool niet eens z’n beste darts bovenhalen. Wel een mooi hoogstandje: de 1-1 van Ratajski kwam er na een ‘Big Fish’, een 170-finish dus.

Aspinall - J Smith: 6-2

Geen eerste ‘white wash’ op deze PC Finals, wel een simpele overwinning voor Nathan Aspinall. De Engelsman liep simpel 4-0 weg van Jeff Smith, die te weinig liet zien om aanspraak te maken op meer. In de voorlaatste leg zorgde hij nog bijna voor een hoogstandje, maar na vijf perfecte pijlen hield zijn jacht op een ninedarter op. Aspinall komt morgen dus opnieuw in actie.

M Smith - Borland: 6-3

Michael Smith is de logische winnaar in het duel met William Borland. Het ging een tijdlang gelijk op, maar bij 3-2 in het voordeel van de Engelsman liet Borland op de eigen leg een steekje vallen. Smith profiteerde en nam over. Hij won uiteindelijk met 6-3.

Stage Two

Naast de Main Stage worden ook op een zijpodium wedstrijden afgewerkt. Hieronder die uitslagen:

Mitchell - Kleermaker: 6-5

Joyce - Woodhouse: 6-4

Schindler - White: 6-3

King - Labanauskas: 4-6

Dolan - Barstow: 6-2

Smith - Rus-J Rodriguez: 6-2

Noppert - Row-J Rodriguez: 6-2

Clemens - Beaton: 6-5

Middagsessie (vanaf 13.45 uur)

Hoofdpodium

Adrian Lewis - Kim Huybrechts

Avondsessie (vanaf 20 uur)

Hoofdpodium

Stephen Bunting - Gary Anderson

Raymond van Barneveld - Maik Kuivenhoven

Rob Cross - Jermaine Wattimena

Jose de Sousa - Devon Petersen

Gerwyn Price - Jason Lowe

Michael van Gerwen - Kevin Doets

Peter Wright - Keane Barry

Jonny Clayton - Alan Tabern

Baan 2

Vincent van der Voort - Jelle Klaasen

Daryl Gurney - Alan Soutar

Damon Heta - Steve Lennon

Callan Rydz - Mensur Suljovic

Dirk van Duijvenbode - Ryan Meikle

Luke Humphries - Jason Heaver

Chris Dobey - William O’Connor

Dave Chisnall - Ritchie Edhouse

Volledig scherm Kim Huybrechts © Photo News