PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS. Dimitri Van den Bergh botst op sterke Danny Noppert en is uitgeschakeld

DartsEinde verhaal voor de Belgen op de Players Championship Finals. Na Kim Huybrechts gisteren moest Dimitri Van den Bergh vandaag de duimen leggen voor de Nederlander Danny Noppert, die een hoog niveau haalde. Verder sneuvelden geen toppers in de tweede ronde. Vanavond wordt de derde ronde nog afgewerkt in Minehead.

U kan de Players Championship Finals live kijken op VTM 2, of in tekst op deze pagina. Dit artikel wordt na elke wedstrijd aangevuld.

VAN DEN BERGH - Noppert: 2-6

Terug van weggeweest na zijn coronabesmetting, en meteen op de afspraak gisteren tegen Razma. Dimitri Van den Bergh hield een 6-3-zege, maar vooral een dosis vertrouwen over aan gisteren. In de tweede ronde stond de Nederlander Danny Noppert tegenover hem op het podium. Van den Bergh pikte zijn niveau van gisteren weer op en kende weinig problemen op de eerste eigen legs. Het verschil werd gemaakt in leg vijf. Waar ‘Dancing Dimi’ naliet de leg van de Nederlander af te snoepen, deed de Nederlander het ogenblikken later wel: 2-3. Een mentale klap voor onze landgenoot, die de triples daarna niet meer vond. Noppert nam steeds meer over en kwam met een nieuwe break op 2-5, de doodsteek. De Nederlander zette de 2-6-eindstand op het bord. Einde verhaal voor de Belgen op de Players Championship Finals.

Wright - Lewis: 6-5

Adrian Lewis schakelde gisteren Kim Huybrechts uit na een indrukwekkend potje darts. Zijn partij tegen Peter Wright was er eentje die de wenkbrauwen deed fronsen. Toen ‘Snakebite’ op een check-out stond, ging hij plots om een slokje water. Hij was duidelijk niet opgezet met iets wat Lewis hem had toegefluisterd. De twee speelden verder zonder meer en sleepten zich naar een deciding leg. Daarin trok Wright aan het langste eind. Achteraf hadden de twee nog een verhitte discussie, security moest tussen beiden komen.

Rydz - Wade: 5-6

Callan Rydz verraste gisteren nog Mensur Suljovic met 6-1, en mocht zich in de tweede ronde opnieuw aan een klepper verwachten. James Wade gooide niet slecht, maar in het koude Butlin’s Minehead Resort was het Rydz die de eerste break break afdwong en uitliep naar 3-1. De ervaring van Wade nam toch nog de bovenhand, mede dankzij vijf 180's en twee 177's won hij de wedstrijd na een spannende decider.

Cross - Aspinall: 6-4

Rob Cross leek in het Engels onderonsje met Nathan Aspinall over zijn landgenoot te gaan walsen. Hij brak twee keer en stond in no-time op 5-1. Aspinall haalde ondanks de score een gemiddelde van 98, en door die hoge scores bracht hij de Europese kampioen nog bijna in de problemen. Hij maakte die twee breaks ongedaan, maar op zijn eigen leg liet hij de ultieme gelijkmaker liggen: 6-4.

Meikle - Anderson: 2-6

Gary Anderson staat met weinig vertrouwen toch in de derde ronde. Van de Ryan Meikle die gisteren Van Duijvenbode klopte bleef nog weinig over, het leverde een partij met weinig energie op. Anderson liep ondanks een laag niveau eenvoudig uit en won met 2-6.

Van Gerwen - Van Barneveld: 6-3

Een rasechte Nederlandse kraker. Raymond van Barneveld tegen Michael van Gerwen. Van Gerwen begon scherp met een snelle 2-0, maar ‘Barney’ liet het niet tot een ‘white wash’ komen. Tot 3-3 hielden ze gelijke tred, toen ging Van Gerwen op een bepalend moment door de worp van Van Barneveld. 6-3. De oudere van de twee heeft duidelijk laten zien dat hij nog niet versleten is met het oog op het WK.

Price - Schindler: 6-1

Gerwyn Price won dan wel de Grand Slam of Darts, in de groepsfase ging de Whelsman nog de boot in tegen Martin Schindler in de groepsfase. Tijd voor revanche dus, al was de Duitser niet onder de indruk. Eén mindere leg kwam hem duur te staan, waardoor Price plots op 4-1 stond terwijl Schindler gemiddeld 100 stond te gooien. Price groeide aan zelfvertrouwen en pakte op korte tijd vijf 180's. Eindstand: 6-1, al zijn dat overdreven cijfers.

Clayton - Mitchell: 6-0

Ook na twee rondes heeft Jonny Clayton zich nog niet moeten tonen om toch te winnen. Scott Mitchell zat totaal niet in de wedstrijd en miste keer op keer de aangeboden dubbelkansen. Met een pijnlijke ‘white wash’ keert Mitchell huiswaarts. Wat wil je, als je 0 keer raak treft op 15 dubbels en gemiddeld om en bij 75 scoort...

Speelschema namiddag

Main Stage

Dimitri Van den Bergh - Danny Noppert

Uitslagen Second Stage

Andy Boulton - Vincent van der Voort: 5-6

Ryan Searle - Ryan Joyce: 6-5

Michael Smith - Daryl Gurney: 5-6

Brendan Dolan -Ritchie Edhouse: 6-3

Damon Heta - Gabriel Clemens: 6-2

Ross Smith - Luke Humphries: 5-6

William O’Connor - Krzysztof Ratajski: 6-4

José de Sousa - Darius Labanauskas: 6-5

