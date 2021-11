PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS. Daar is ‘Dancing Dimi’! Knokt hij zich voorbij Noppert naar derde ronde?

Atletiek “In 2022 wil ik Europees kampioen worden”: spurter Jonathan Sacoor spreekt hoge ambities uit op olympische stage

“Het is misschien niet allemaal gegaan zoals ik had gehoopt, maar ik heb nergens spijt van.” Aan het woord: Jonathan Sacoor, spurter van beroep. Twee jaar studeerde en trainde hij voornamelijk in de VS maar sneller werd hij er helaas niet van. En dus begint hij aan een nieuwe olympische cyclus op vertrouwd terrein - in België - al zijn z'n ambities er niet minder om: “Ik wil in 2022 Europees kampioen worden op de 400m.”

