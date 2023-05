Play-offs met torenhoge inzet: Premier League-finalisten strijden morgenavond om héél wat geld

Donderdagavond is het zover: de grote finale in de Premier League. Gerwyn Price, Michael Smith, Michael van Gerwen en Jonny Clayton wisten zich na zestien weken te plaatsen voor de play-offs. Price neemt het in de halve finale op tegen zijn Welshe landgenoot Clayton, Van Gerwen kijkt meteen erna voornaamgenoot Smith in de ogen. Later op de avond wordt de finale afgewerkt.

Volledig scherm Michael Smith, Michael van Gerwen, Gerwyn Price en Jonny Clayton aan de O2 Arena in Londen. © PDC

De vier topdarters zijn nu al zeker van 96.000 euro. Dat bedrag krijgen de verliezers van de halve finale. Niet min. Maar als ze straks één match winnen, komt daar bijna 50.000 euro bij. Om het belang van de halve finale aan te tonen. Al is het verschil tussen winst en verlies in de finale nog een stuk groter: 312.000 euro tegenover 142.000 euro.

Misser van 170.000 euro

Je zou maar eens een matchdart missen in de finale. Wel: het overkwam Joe Cullen vorig jaar tegen Michael van Gerwen. ‘The Rockstar’ had in de ‘deciding leg’ 68 over en gooide single 20, single 16 én... miste dubbel zestien op een haar na. Een misser van 170.000 euro (!). Van Gerwen sloeg meteen erna toe, streek 312.000 euro op en veroverde zijn zesde Premier League-titel. Daarmee evenaarde hij het record van de legendarische Phil Taylor.

KIJK. Cullen mist matchdart in finale, Van Gerwen wint

U begrijpt: dat er in de Premier League heel wat poen te verdienen valt, is een understatement. Enkel op het WK darts zit er meer geld in de prijzenpot. Al zorgt dat voor Van Gerwen, Price, Smith en Clayton niet voor extra druk, zegt collega-darter Kim Huybrechts. “Ze hebben alle vier al veel verdiend in hun carrière. Het is niet zo dat ze straks de volle pot nodig hebben om hun huis af te betalen. Van Gerwen is zelfs al multimiljonair.”

“Tijdens de wedstrijd zullen ze dan ook totaal niet met dat prijzengeld bezig zijn. Daar is ook geen tijd voor”, weet Huybrechts. “De focus ligt zoals altijd op het winnen van de match. Of het nu voor 20 euro of 20.000 euro gaat. Al zullen ze er vooraf en achteraf zeker eens aan denken. 312.000 euro voor de winnaar is natuurlijk niet niets.”

De Premier League-finalisten liggen niet wakker van de hoge som, stelt Huybrechts. “Als je nummer zestig van de wereld bent, is dat iets anders. Clayton is er misschien nog het meest mee bezig. Hij stopte onlangs met werken (als stukadoor, red.) en die andere drie hebben al een of meerdere wereldtitels op zak.”

Verdeling prijzengeld: Winnaar: 312.000 euro

Verliezend finalist: 142.000 euro

Verliezers halve finale: 96.000 euro

Vijfde plek: 85.000 euro voor Nathan Aspinall

Zesde plek: 80.000 euro voor Dimitri Van den Bergh

Zevende plek: 75.000 euro voor Chris Dobey

Achtste plek: 70.000 euro voor Peter Wright Extra: winnaarsbonus van 11.000 euro per toernooi (4x voor Price en Smith, 3x voor Van Gerwen, 2x voor Clayton en 1x voor Aspinall, Van den Bergh en Dobey. Wright won geen enkel toernooi) Totaal: 1.100.000 euro

Nog meegeven: Dimitri Van den Bergh ontving 80.000 euro door zijn zesde plek in het klassement. Dankzij zijn winst in het laatste minitoernooi kwam daar 11.000 euro bij. Goed voor een totaal van 91.000 euro. Let wel: bovenstaande bedragen hebben geen invloed op de PDC Order of Merit. De wereldranking in het darts is gebaseerd op het gewonnen prijzengeld van de afgelopen twee jaar. Maar omdat de Premier League een invitatietoernooi is, tellen deze inkomsten niet mee.

De finale van de Premier League is donderdagavond live te bekijken op VTM 2, of te volgen in de liveblog op HLN.

