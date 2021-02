Play-downs in hockey starten door winterweer week later

Pro League hockey Red Lions weten opnieuw raad met Spanje: eindzege Pro League wenkt

6 februari Opdracht opnieuw volbracht voor de Red Lions. In de tweede wedstrijd om de Pro League tegen Spanje, waarin John-John Dohmen zij 400 ste cap vierde, wonnen de jongens van bondscoach Shane McLeod deze keer met 0-2. De eindwinst in de prestigieuze Pro League is nu zeer dicht bij. Wat deze competitie betreft kunnen de Lions nu even achterover leunen. De volgende opdracht staat pas op 22 mei tegen Argentinië op het programma.