Pijnlijke relatiebreuk en slechte trainingen speelden Loena Hendrickx parten en kostten haar goud: “Ik heb erg diep gezeten”

De échte Gouden Generatie: het indrukwek­ken­de palmares van de Red Lions (en ze willen meer)

Het palmares blinkt straks mogelijk nóg wat feller. De Red Lions kunnen in India voor de tweede opeenvolgende keer wereldkampioen hockey worden, maar dan moeten ze wel voorbij Duitsland (14u30, live bij HLN.be). Maar spreek gerust nu al van een ‘Gouden Generatie’, want de prijzenkast is stilaan om van te duizelen. “Ik herhaal het: deze groep is uniek.”

29 januari