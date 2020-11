Pieter Timmers zwom laatste race in flashy decor en werd fel aangevuurd: “We love you, dad”

Zwemmen“Is dit echt mijn laatste dag?”, postte Pieter Timmers op zijn sociale media. Ja dus, zijn laatste race zwom hij vandaag om 17u13 in de ISL-competitie Boedapest. Hij perste er zowaar op de 100m vrij nog een mooie tijd in klein bad uit. Zijn ploegmaats van de New York Breakers vuurden hem extra hard aan: “We love you, dad.”

Timmers vertoeft al enkele weken in Boedapest voor de International Swimming League, een revolutionaire teamcompetitie in een spectaculair decor: de atleten duiken het water in terwijl laserlichten en computeranimaties het zwembad flashy kleuren en de ploegmaats zo hard mogelijk aanmoedigen. Zo ging het afscheid van Timmers toch niet geruis- of sfeerloos voorbij, fel aangevuurd door zijn team New York Breakers.

Zijn ploegmaats staken Timmers bij zijn laatste entree voor het startblok, als zwemmer van de 100m vrij in gemengd team, nog een stevig hart onder de riem. Ze hielden elk een letter omhoog: “W-E L-O-V-E Y-O-U”. Ook plakkaten gingen de hoogte in. “Felicitaties met je pensioen, Pieter.” Of “We love you, dad”. Timmers wordt volgend jaar voor de tweede keer vader. En de camera zoomde in op Timmers, die nog een gekke bek trok - klaar om nog een allerlaatste keer te vlammen. Hij perste er in baan 2 in vliegende start nog een mooie tijd in klein bad uit (46.64). Et voilà, c’est fini.

Volledig scherm Timmers. © Maike Wellmann

Timmers is van persoonlijkheid nogal chill - je maakt hem niet snel zenuwachtig of hij zal niet snel tranen laten. Maar zijn laatste race na een topcarrière van tien jaar laat hem uiteraard niet koud. Via sociale media had hij eerder al wat spanning verraden: “Is dit echt mijn laatste dag? Het is onwerkelijk.” Of die stoere foto enkele dagen eerder, met als bijschrift: “Als je niet kan geloven dat je nog maar een zwemtraining moet doen in je carrière.”

Olympische medaille

Liefst had Timmers afscheid genomen op Tokio 2020 deze zomer, maar het uitstel van de Olympische Spelen door corona gooide roet in het eten. Hij koos voor de ISL-competitie om toch nog in een toffe zwemsfeer zijn carrière uit te zwaaien. In het bijzijn van zwemmers waarmee hij jarenlang aan competitie deed. Doorgaan tot Tokio 2021 was familiaal geen optie meer: “Ik wou me me niet nog een jaar lang in bochten wringen. Ik kan met een goed gevoel terugblikken op een mooie carrière en het hoogste goed in topsport: een olympische medaille. Dat moment zal ik nooit vergeten”, aldus Timmers.

Volledig scherm Timmers. © Maike Wellmann

Zaterdagavond zet Timmers weer voet op Belgische bodem. Ook zijn vrouw Elle kijkt uit naar het nieuwe leven zonder competitie: “De adrenaline en spanning rond wedstrijden zal ik wel wat missen. We hebben jaren in een andere wereld geleefd en nu moeten we een nieuwe wereld ontdekken.” Coach Ronald Gaastra, die Timmers gekneed heeft tot een wereldtopper, werkt intensief verder met een nieuwe generatie. Ook Gaastra denkt graag terug aan het hoogtepunt in Rio van Timmers: “Daar blijf ik graag bij hangen. Pieter is een grote sportman en grote meneer. Ik zeg tegen mezelf dat ik het genoegen had om met twee grootheden in het Belgische zwemmen te kunnen samenwerken: Deburghgraeve en Timmers. Voor mij staan ze naast elkaar en dat is ook de plaats die ze toebehoort.”

De Vlaamse Zwemfederatie zal Timmers later nog in de bloemetjes zetten: “Pieter heeft veel jongeren geïnspireerd om te zwemmen en heeft de zwemsport in ons land fantastisch in de kijker gezet”, zegt technisch directeur Lode Grossen. “We zijn ontzettend trots op zijn prestaties en dankbaar voor zijn bijdrage aan de Belgische zwemsport. Van zodra het mogelijk is, zullen we hem op gepaste wijze huldigen.”

Volledig scherm Timmers. © Maike Wellmann