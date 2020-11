Pieter Timmers zwemt zijn laatste race: hoe ‘laatbloeier’ in Rio eeuwige roem haalde en naast Deburghgraeve de beste Belgische zwemmer ooit werd

ZwemmenDeze namiddag duikt Pieter Timmers de laatste keer het water in op de International Swimming League in Budapest, en dan is het écht afgelopen. Hij zwaait een mooie carrière uit met zijn ‘eeuwige’ zilver in rio 2016 als absolute piek. Die medaille overstijgt alles. Samen met Fred Deburghgraeve gaat ‘Turbo Timmers’ de Belgische zwemannalen in als beste ooit.

Niets dat treffender de carrière van Timmers typeert dan het beeld net na zijn aantikken van in de olympische finale van de 100m vrij in Rio 2016. Zijn hoofd komt boven water en tuurt naar het scorebord. In zijn ogen staat een mix van ongeloof en geluk. Jawel, bij zijn naam staat het getal ‘2’: hij kon het niet vatten, maar het is werkelijk.

Zilver op het olympisch koningsnummer in het zwemmen, dat staat gelijk aan eeuwige sportroem in België. 47.80 seconden die mijn leven veranderen, zou Timmers later zeggen. Achter die 47.80 zat jarenlange trainingslabeur gebald. Het zilver maakte alle offers en inspanningen die in zwemmen Spartaans nodig zijn in één klap goed.

In perspectief gezien lukte Timmers in de ogen van de buitenwereld een van de meest onvermoede olympische medailles ooit. Wie zou er geld op gezet hebben? Timmers had voor Rio op grote kampioenschappen zoals een EK of WK nooit het podium gehaald op een individuele 100m vrij, laat staat ooit onder de 48 seconden gedoken. Het gros van de ander finalisten in Rio waren daarin wel al een keer of meermaals geslaagd.

Pieter Timmers bij het behalen van zilver op de Spelen van Rio

In een pieksport als zwemmen kon Timmers dus niet beter pieken of timen. Hij lukte zijn állerbeste prestatie op het állerhoogste niveau op het állerbelangrijkste moment. Dan ben je dus uit topsportkampioenenhout gesneden. Het zelfvertrouwen spatte er toen ook vanaf bij Timmers, hoe hij met blinkende ogen zei dat hij in de laatste meters nog even de turbo kon aanzetten... Anders dan de buitenwereld wist Timmers en zijn coach Ronald Gaastra - die 20 jaar na het schoolslaggoud van Fred Deburghgraeve in Atlanta 1996 zijn tweede olympische paukenslag lukte - beter dan wie ook dat hij zo’n tijd en prestatie in zijn mars had. Rio 2016 betekende het Grote Gelijk.

De topprestatie van Timmers was nog straffer gezien zijn atypisch parcours als zwemmer. Het stempel laatbloeier is nog een understatement. Als jeugdzwemmer bleek zijn motoriek en techniek onvoldoende ontwikkeld om bij de Belgische top te horen. Ook op een leeftijd van twintig jaar ontsteeg hij niet de middelmaat. Pas toen Gaastra hem na een korte episode in de B-kern van de gerenommeerde zwemclub in Eindhoven onder zijn hoede in Antwerpen kreeg, zette Timmers flinke stappen vooruit. Het potentieel van een topper heeft hij met zijn grote lijf, brede schouders en lange ledematen wel altijd gehad: Gaastra legde de puzzel geduldig in mekaar.

In de Spelen van Londen 2012 maakte België wel al kennis met Timmers. Sympathiek en enthousiast, zo kwam de opgeschoten gozer over toen hij met een nieuw Belgisch record en een halve finale op de olympische 100m vrij zichzelf een naam gaf. Ook de estafette trok hij mee naar een finale. Het was allemaal “kicken” voor Timmers. In Londen zijn toen de kiemen gelegd voor zijn piek in Rio.

Timmers en trainer Gaastra

Wat wel wringt is dat Timmers die topprestatie en medaille nooit op een ander groot kampioenschap heeft kunnen bevestigen. Nu lijkt zijn medaillepalmares in groot bad wat op ‘one big shot’ in de individuele nummers. Eerst schipperde Timmers ook wat tussen de 100m en 200m vrij – door zijn mindere start had Timmers misschien meer perspectief om uit te blinken op de 200m vrij. Maar uiteindelijk bleek de keuze om zich toe te spitsen op de 100m vrij wel de goede.

Op grote kampioenschappen kreeg Timmers ook met behoorlijk veel pech af te rekenen. Het dichtste bij zijn summum in Rio kwam hij op het WK in het Russische Kazan in 2015: fraai zevende in de finale met toen een nieuw Belgisch record. Op andere WK’s kon Timmers zichzelf in individuele nummers nooit overtreffen. In estafettenummers bleek Timmers wel een constante voortrekker, met mooie finaleplaatsen op WK’s en brons op het EK in Berlijn 2014 en brons en zilver op het EK in 2016.

Volledig scherm © Photo News

Maar zijn grote hoop op individueel EK-goud kon Timmers niet waarmaken. Steeds gooide pech of ziekte roet in het eten. Voor het EK 2012 in Debrecen liep hij een maag-darminfectie op, voor het EK 2014 in Berlijn verstoorde een klaplong de voorbereiding, op het EK 2016 in Londen kon hij niet slapen door een slecht bed, voor het EK 2018 in Glasgow moest hij in extremis afzeggen door een hersenvliesontsteking en het EK 2020 in Boedapest viel weg door het coronavirus.

Onmiskenbare trots

Familiale keuzes maken dat hij een jaar langer doorgaan tot Tokio 2021 geen optie was en hij er nu een punt achter zet. Zijn vrouw werkt ook voltijds, en het gezin is met het drie jaar oude dochtertje Jutta deze zomer verhuisd van Antwerpen naar Humbeek. Volgend jaar volgt een tweede kindje.

Timmers voelt zich klaar voor andere uitdagingen. Het is jammer dat het coronavirus hem zijn afscheid in de olympische spotlights misgunt. Tegelijk kan Timmers nu met onmiskenbare trots aan een ander hoofdstuk beginnen: in de zoektocht naar een nieuwe job kunnen headhunters alvast wilskracht en doorzetting afvinken, charisma heeft hij ook. Wie op deze manier olympisch zilver gehaald heeft, kan wel tegen een stootje en is gewapend voor de toekomst.

Pieter Timmers