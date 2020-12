Pieter Heemeryck zwemt, fietst en loopt op legendarisch race-circuit voor prijzenpot van 1 miljoen dollar: “Ik waan me bijna een voetballer”

Geen olympische strijd in Tokio. Geen jaarlijkse Ironman-hoogmis op de lange afstand in Hawaï. Op enkele kleinere wedstrijden na is het vermaledijde 2020 ook voor triatleten een jaar geweest om snel te vergeten. En dan komt Sinterklaas op 6 december plots een gloednieuwe wedstrijd brengen die “de zotste triatlon” in jaren moet worden.

Het PTO 2020 Championship is een wedstrijd door en voor triatleten. Vorig jaar verenigden de besten van de wereld zich in wat doorgaat als de Professional Triathletes Organisation (PTO). De belangenorganisatie streeft ernaar om het triatlon te professionaliseren qua omstandigheden, prijzengeld en uitstraling. De eerste editie van het PTO Championship moet dan ook een soort vlaggenschip worden.

Volledig scherm © BELGA

Lake LLoyd

Beschouw het gerust als een soort ATP-finals waarbij niet de acht, maar wel de veertig beste triatleten op de (middel)lange afstand bij zowel de mannen als de vrouwen het tegen elkaar opnemen, aangevuld met een aantal wildcards voor toppers op de korte afstand. Het resultaat wordt een clash over 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 18 kilometer lopen.

Zwemmen gebeurt in een put middenin het circuit. Bij de aanleg van het circuit was er heel wat aarde nodig om de bochten op te hogen en zo werd ‘Lake Lloyd’ geboren. Het fietsnummer gaat 20 ronden over het race-parcours. Idem voor het lopen: dan staan er de triatleten vier rondjes te wachten in Daytona. Door de coronamaatregelen helaas geen publiek in de tribunes die 100.000 mensen kunnen ontvangen.

VIDEO: Het parcours van het PTO Championship in Daytona

In principe zouden er twee landgenoten starten, maar bij verstek van Bart Aernouts is Pieter Heemeryck (30) degene die de Belgische eer hoog houdt. Heemeryck is wereldtop op de middellange afstand. Hij won in 2018 de eerste wedstrijd die doorging in Daytona en mikt nu op een top-tien. “Winnen wordt moeilijk. De top vijf van volgend jaar op de Spelen in Tokio staat hier, reken er de kleppers uit het Ironman-circuit bij en je weet het, hé.”

Heemeryck wijst naar namen als Sebastian Kienle, Lionel Sanders, Ben Hoffman, Javier Gomez, Rudy Von Berg, Vincent Luis, Alistair Brownlee en Gustav Iden. “Die laatste drie gaan volgens mij op het podium staan. Dat ik ervaring heb op dit parcours kan wel helpen. Het is vlak, maar dat is niet te onderschatten. Je moet hoge wattages blijven geven. Ook de wind kan een factor zijn.”

“De wedstrijd wordt in een honderd landen live uitgezonden worden. Hier in Amerika zelfs op NBC, dat zegt toch wel iets”, vertelt Heemeryck. “De bedoeling is om de triatlonsport op te waarderen en een alternatief te vormen voor het Ironman-circuit. Daar moet je veelal alles zelf regelen en je plan trekken. Het prijzengeld is er vaak ook niet voldoende om nog maar uit de verplaatsingskosten te komen.”

Volledig scherm © BELGA

Fotoshoots

Net daarin maakt het PTO Championship het verschil. De prijzenpot van 945.000 euro - zowat het dubbele van de Ironman in Hawaï (534.000 euro) - wordt gelijk verdeeld onder mannen en vrouwen. Elke deelnemer in Daytona is zeker van 2.000 euro. De winnaar mag zich nog eens 82.000 euro rijker rekenen. Bovendien keerde de PTO dit jaar ook al ruim 2 miljoen euro uit aan alle profs om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

“Ik heb het nog nooit zo professioneel geweten in al die jaren dat ik aan triatlon doe”, vertelt Heemeryck. “Alles is tot in de puntjes geregeld. Er zijn bijvoorbeeld fotoshoots met elke triatleet, er zijn voor iedereen fietsrollen voorzien om op te warmen, noem maar op. De laatste twee dagen voor de race worden we met rust gelaten om te focussen op de wedstrijd. Het voelt zelfs raar aan. Een beetje on-triatlon. Ik waan me bijna een voetballer.”

VIDEO: Pieter Heemeryck aan het woord in Daytona

Lees ook.