Pieter Heemeryck kwalificeert zich in Frankfurt voor Ironman Hawaï

TriatlonBelgië heeft zeker al twee mannelijke profs begin oktober op het WK Ironman in Hawaï. Na Bart Aernouts eerder dit jaar slaagde ook Pieter Heemeryck erin zich te plaatsen voor de moeder alles triatlons. Heemeryck had daarvoor genoeg aan een vierde plaats in de Ironman van Frankfurt.

3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 km lopen. Pieter Heemeryck deed het in Frankfurt op het EK Ironman in 8 uur, 7 minuten en 11 seconden. Onze landgenoot werd daarmee vierde op 7'50" van winnaar Patrik Nilsson. Heemeryck was in Duitsland toe aan zijn derde Ironman op de volledige afstand en had daarbij als doel zich te kwalificeren voor Hawaï.

Dat lukte in extremis. De Ironman van Frankfurt was een van de laatste wedstrijden op de kalender die slots voor Hawaï uitdeelde en na een moeilijk jaar met veel blessureleed was het alles of niets voor Heemeryck.

In een spannende wedstrijd kwam onze landgenoot vooraan uit het water, in het fietsen nam hij even een voorsprong van 4 minuten om dan de Deen Hogenhaug voorbij te zien stuiven. Heemeryck spaarde z’n krachten en hield nog iets over voor de afsluitende marathon.

Met een triatleet of drie werd gestreden om tickets voor Hawaï. Dat terwijl het vooraan tussen Nilsson, Hogenhaug en McNamee om de zege ging. Hogenhaug was al geplaatst voor Hawaï en dus gaf de vierde plaats nog recht op een ticket.

Heemeryck hield in de strijd om die vierde plaats onder meer Clavel en Stornes af en mag zich na een moeilijk periode opmaken voor zijn debuut in Hawaï komende oktobermaand.

De winst in Frankfurt ging naar Patrik Nilsson.

