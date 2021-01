Pieter Heemeryck gaat in zee met Frederik Van Lierde als coach

Veel tijd om stil te zitten, heeft Frederik Van Lierde sinds zijn sportief pensioen niet genomen. De Menenaar wordt topsportcoördinator bij Defensie én hij wordt de nieuwe trainer van Pieter HeemerycK. De 31-jarige Leuvenaar is samen met Bart Aernouts de beste Belg op de (middel)lange afstand in het triatlon.

Na vier jaar samenwerking met de Tsjechische coach Lubos Bilek was het voor Heemeryck tijd voor een nieuwe aanapk. “Het doel van de samenwerking is vooral om beter te worden op de langere afstanden”, vertelde Heemeryck aan 3athlon.be.

“Niet dat ik niet tevreden was met mijn coach, maar in coronatijden konden we weinig contact hebben. Frederik is al twee jaar de coach van broer Sander, en zo is alles in een stroomversnelling terechtgekomen.” Naast Van Lierde zullen ook Jan Olbrecht en Luc Van Lierde Heemeryck bijstaan.