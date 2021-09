Philip Mestdagh stopt als bondscoach van Belgian Cats

Meer sportPhilip Mestdagh (58) is niet langer bondscoach van de Belgian Cats. Dat zijn de West-Vlaming en Basketball Belgium onderling overeengekomen. Wie de nieuwe trainer van de Belgische basketvrouwen wordt, is nog niet duidelijk.

Gisteren gaf hij bij onze redactie al aan dat zijn toekomst als bondscoach erg onzeker was. Nochtans leek een contractverlenging slechts een formaliteit, want hij had telkens zijn doelen bereikt. Op het EK in juni werd top zes gevraagd, zodat de Cats zeker waren van het kwalificatietoernooi voor het WK van 2022 - ze grepen het brons. Op de Olympische Spelen was een kwartfinale de vereiste: opdracht volbracht. Hijzelf wilde doorgaan als bondscoach, maar de liefde was niet meer even groot bij een deel van z’n speelsters. Mestdagh stond in totaal zes jaar aan het roer van de Belgian Cats.

“Ik ben enorm dankbaar en trots op het traject dat ik samen met de groep speelsters heb afgelegd”, zegt Mestdagh in een persbericht. “Nu afscheid nemen, is niet gemakkelijk. Ik wil de speelsters en federatie bedanken voor onze samenwerking in de voorbije jaren. De Belgian Cats zijn voor altijd in mijn hart: dank je dames, dank je staf, we hebben samen een fantastisch parcours afgelegd. Mijn focus gaat nu volledig naar mijn club in de Franse competitie (Saint-Amand-les-Eaux, nvdr.).”

“We voelen dat het tijd is voor een nieuwe wind”, verklaart General Manager Koen Umans. “Philip heeft de Belgian Cats samen met de ganse staf op het mondiale niveau gebracht: 89 interlands op de teller met een zesde plaats op de wereldranking. De mooiste pagina’s van de Belgische basketbalgeschiedenis dragen zijn stempel. We houden eraan om Philip uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hij hoort in onze Hall of Fame voor hetgeen hij met de Belgian Cats bereikt heeft. De verkiezing als Coach van het Jaar 2020 over alle sporten heen onderstreept de appreciatie voor de persoon en de erkenning van zijn impact door het sportlandschap in de meest brede vorm.”

Het is nu afwachten wie Mestdagh zal opvolgen. Dat het behoorlijk snel zal moeten gaan, is wel zeker. Op 11 november begint de EK-voorronde al. In de coulissen viel eerder al te horen dat er gepraat zou zijn met Thibaut Petit, de 41-jarige Luikenaar die vorig jaar Montpellier trainde, de club van point guard Julie Allemand, en nu assistent-coach bij het Russische Dynamo Kursk.

Philip Mestdagh © Photo News