Philip Mestdagh na lang aanslepen niet langer bondscoach Cats, sommige speelsters waren op hem uitgekeken: “Hij heeft een fantastisch parcours gereden”

BasketbalDe contractverlenging van de Philip Mestdagh als bondscoach bleef lang uit. Nu is ook duidelijk waarom: Mestdagh stopt ermee . Terwijl het slechts een formaliteit moest zijn, had hij zelf al iets in de smiezen: “Als ze met mij niet verder willen gaan, dan zal ik dat aanvaarden”, klonk het.

Het leek slechts een formaliteit te worden. Philip Mestdagh, die een contract had tot Tokio 2020, had als coach van de Belgian Cats telkens zijn doelen bereikt.

Op het EK in juni werd top zes gevraagd, zodat de Cats zeker waren van het kwalificatietoernooi voor het WK van 2022 - ze grepen het brons. Op de Olympische Spelen was een kwartfinale de vereiste: opdracht volbracht.

“Plan A is om door te gaan met Philip”, gaf general manager Koen Umans in Tokio nog aan. “We gaan voor con­tinuïteit want in november beginnen de kwalificaties voor het EK van 2023 al.”

Op 21 augustus werd een stand van zaken opgemaakt. Tien dagen later zou Philip Mestdagh weten of zijn contract werd verlengd, maar intussen is het nog altijd windstil. Een teken aan de wand?

“Dat het zo lang aansleept, maakt me toch een beetje wantrouwig”, bekende de 58-jarige Ieperling, die ook als clubtrainer bij het Franse St-Amand-les-Eaux is begonnen. “Misschien weet ik zaterdag meer. Dan is een nieuw gesprek gepland. Als ze met mij niet verder willen gaan, dan zal ik dat aanvaarden”, klonk het. Dat gesprek heeft voor duidelijkheid gezorgd, dat is zeker. Mestdagh en de Cats gaan uit elkaar.

Mestdagh snapte wel dat er kritiek kon zijn. Ook al bereikte hij z’n doelen, de Cats bleven met een onvoldaan gevoel achter. Op het EK zat er méér in dan brons. En de ontgoocheling van Tokio - ze gaven de zege uit handen tegen Japan - liet een litteken achter dat niet snel zal genezen.

Philip Mestdagh was de nationale ploeg nog niet beu. Hij wou graag bijtekenen voor een nieuwe cyclus tot en met Parijs 2024. Helaas was de liefde niet meer even groot bij een deel van z’n speelsters.

Na de Spelen spraken Koen Umans en sportief manager Sven Van Camp met verschillende key players en ze verschoten wel om te horen dat er enkele uitgekeken waren op de bondscoach. Of dat het eenvoudigweg niet meer klikte. Kortom, dat het óp was. Dat maakte de situatie er niet makkelijker op. Want kon het bestuur hun commentaren negeren? Konden de Cats een nieuwe campagne aanvatten met een coach waar ze het na zes jaar mee hebben gehad? Of gingen ze voor een frisse en nieuwe naam? Het antwoord is ja.

In de coulissen viel eerder al te horen dat er gepraat zou zijn met Thibaut Petit, de 41-jarige Luikenaar die vorig jaar Montpellier trainde, de club van point guard Julie Allemand, en nu assistent-coach bij het Russische Dynamo Kursk.

Umans ontkent formeel: “Toen dat gerucht in Tokio de ronde deed, heb ik aan Philip al gezegd dat het totale waanzin was. De federatie nam nog geen enkel initiatief om met andere kandidaten te spreken.”

Het is ook niet evident om op korte termijn - op 11 november begint de EK-voorronde al - een goede én betaalbare coach te vinden.

Ten laatste op 30 september zal er, aldus Umans, uitsluitsel zijn over wie de Cats de komende drie jaar zal coachen. Rond 7 oktober moet namelijk al een pre-selectie voor de EK-kwalificaties worden ingediend.

“Philip heeft een fantastisch parcours gereden, dat lijdt geen enkele twijfel”, zegt Umans nog. “Waar stonden de Cats in 2015, toen hij overnam, en waar ze staan ze vandaag? Dat spreekt voor zich.”

Blijft de vraag waarom het dan zo lang duurde. Umans: “Dat is een kwestie van tijd en prioriteiten. We zaten met dat dossier van het 3x3 basketbal dat de federatie ongelooflijke imagoschade heeft berokkend. First things first. Mijn evulatie zit voor 70-80 procent al in m’n hoofd, nu is het alleen zaak om dat op papier te zetten en voor te leggen aan onze bestuursraad en de subsidiërende instanties.”

